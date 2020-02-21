***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-802.765 -970.488Net Dönem Karı (Zararı)532.026 -76.898NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER220.416 -88.904Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-21.338 -5.525Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler241.754 -83.379İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-1.629.187 -811.327Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-661 -401Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler478.905 2.790İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-2.107.431 -813.716FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-876.745 -977.129Alınan Temettü10 52.642 1.116Alınan Faiz10 21.338 5.525FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.366.794 1.001.375Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit9 3.277.764 1.009.820Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit9 -1.910.970 -8.445YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)564.029 30.887NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)564.029 30.887DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ30.887DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 594.916 30.887Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 594.916 30.887Diğer Alacaklar5,12 1.062 401Finansal Varlıklar6 2.762.772 897.095TOPLAM VARLIKLAR3.358.750 928.383YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5,12 535.453 3.906TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)535.453 3.906TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)2.823.297 924.477Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9 924.477Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)532.026 -76.898Katılma Payı İhraç Tutarı (+)3.277.764 1.009.820Katılma Payı İade Tutarı (-)-1.910.970 -8.445TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 2.823.297 924.477Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 21.338 5.525Temettü Gelirleri52.642 1.116Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 255.238 8.432Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar241.754 -83.380Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler10 401ESAS FAALİYET GELİRLERİ570.972 -67.906Yönetim Ücretleri8 -22.012 -4.295Saklama Ücretleri8 -847 -145Denetim Ücretleri8 -4.809 -2.360Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -3.169 -338Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -7.457 -1.854ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-38.294 -8.992ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)532.678 -76.898NET DÖNEM KARI (ZARARI)532.678 -76.898DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)532.678 -76.898http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820889BIST