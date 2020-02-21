***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
21.02.2020 17:24
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-802.765 -970.488
Net Dönem Karı (Zararı)
532.026 -76.898
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
220.416 -88.904
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-21.338 -5.525
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
241.754 -83.379
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.629.187 -811.327
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-661 -401
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
478.905 2.790
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.107.431 -813.716
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-876.745 -977.129
Alınan Temettü
10 52.642 1.116
Alınan Faiz
10 21.338 5.525
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.366.794 1.001.375
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9 3.277.764 1.009.820
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
9 -1.910.970 -8.445
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
564.029 30.887
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
564.029 30.887
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
30.887
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 594.916 30.887
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 594.916 30.887
Diğer Alacaklar
5,12 1.062 401
Finansal Varlıklar
6 2.762.772 897.095
TOPLAM VARLIKLAR
3.358.750 928.383
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5,12 535.453 3.906
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
535.453 3.906
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.823.297 924.477
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 924.477
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
532.026 -76.898
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
3.277.764 1.009.820
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-1.910.970 -8.445
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 2.823.297 924.477
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 21.338 5.525
Temettü Gelirleri
52.642 1.116
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 255.238 8.432
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
241.754 -83.380
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 401
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
570.972 -67.906
Yönetim Ücretleri
8 -22.012 -4.295
Saklama Ücretleri
8 -847 -145
Denetim Ücretleri
8 -4.809 -2.360
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -3.169 -338
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -7.457 -1.854
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-38.294 -8.992
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
532.678 -76.898
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
532.678 -76.898
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
532.678 -76.898
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820889
BIST