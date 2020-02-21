***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.548.541 -8.653.026Net Dönem Karı (Zararı)26.461.373 19.299.687NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-27.818.144 -15.626.989Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -12.394.169 -6.200.980Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-3Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 -15.420.760 -9.426.006Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler11 -3.215İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-12.606.962 -16.917.993Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler5.788.902 -20.337.910Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-7.842.515 -4.559.121İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-10.553.349 7.979.038FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-13.963.733 -13.245.295Alınan Faiz11.415.192 4.592.269Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen NakitYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.548.541 -8.653.026Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki EtkisiNAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.548.541 -8.653.023DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.362.382 14.015.405DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.813.841 5.362.382Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 2.817.056 5.382.530Diğer Alacaklar5 25.469.552 32.091.757Finansal Varlıklar18 73.444.199 52.208.563Diğer Varlıklar7,8 306.181.372 299.610.471TOPLAM VARLIKLAR407.912.179 389.293.321YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 35.181.460 43.023.975TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)35.181.460 43.023.975TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)372.730.719 346.269.346Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)346.269.346 326.969.659Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)9 26.461.373 19.299.687TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)372.730.719 346.269.346Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 12.397.384 6.200.980Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 13.285.768 15.363.399Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar10 15.420.760 9.426.006Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler10,12 710.051 128.746ESAS FAALİYET GELİRLERİ41.813.963 31.119.131Yönetim Ücretleri11 -4.184.823 -4.035.064Saklama Ücretleri11 -172.634 -153.341Danışmanlık Ücretleri-38.015Kurul Ücretleri11 -374.964 -74.733Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri11 -4.711.870 -36.276Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler11,12 -5.908.299 -7.482.015ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-15.352.590 -11.819.444ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)26.461.373 19.299.687NET DÖNEM KARI (ZARARI)26.461.373 19.299.687DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)26.461.373 19.299.687http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820974BIST