***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
21.02.2020 18:12
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.548.541 -8.653.026
Net Dönem Karı (Zararı)
26.461.373 19.299.687
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-27.818.144 -15.626.989
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -12.394.169 -6.200.980
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-3
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -15.420.760 -9.426.006
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
11 -3.215
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-12.606.962 -16.917.993
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5.788.902 -20.337.910
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-7.842.515 -4.559.121
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-10.553.349 7.979.038
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-13.963.733 -13.245.295
Alınan Faiz
11.415.192 4.592.269
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.548.541 -8.653.026
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
3
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.548.541 -8.653.023
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.362.382 14.015.405
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.813.841 5.362.382
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.817.056 5.382.530
Diğer Alacaklar
5 25.469.552 32.091.757
Finansal Varlıklar
18 73.444.199 52.208.563
Diğer Varlıklar
7,8 306.181.372 299.610.471
TOPLAM VARLIKLAR
407.912.179 389.293.321
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 35.181.460 43.023.975
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
35.181.460 43.023.975
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
372.730.719 346.269.346
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
346.269.346 326.969.659
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
9 26.461.373 19.299.687
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
372.730.719 346.269.346
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 12.397.384 6.200.980
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 13.285.768 15.363.399
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10 15.420.760 9.426.006
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10,12 710.051 128.746
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
41.813.963 31.119.131
Yönetim Ücretleri
11 -4.184.823 -4.035.064
Saklama Ücretleri
11 -172.634 -153.341
Danışmanlık Ücretleri
-38.015
Kurul Ücretleri
11 -374.964 -74.733
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
11 -4.711.870 -36.276
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11,12 -5.908.299 -7.482.015
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-15.352.590 -11.819.444
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
26.461.373 19.299.687
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
26.461.373 19.299.687
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
26.461.373 19.299.687
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820974
BIST