***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI15.817.356 -31.736.300Net Dönem Karı (Zararı)19.932.315 25.372.709NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-26.039.818 -35.404.816Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-1.687.513 -4.074.798Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler24.060Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-24.329.114 -31.354.078Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-23.191İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER20.122.528 -25.433.054Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler1.475.103 -4.781.784Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler39.557.076 44.104.553İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-20.909.651 -64.755.823FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR14.015.025 -35.465.161Alınan Faiz1.802.331 3.728.861FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIKatılma Payı İhraçlarından Elde Edilen NakitYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)15.817.356 -31.736.300Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-24.060NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)15.817.356 -31.760.360DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.480.032 33.240.392DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17.297.388 1.480.032Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 17.320.549 1.481.327Diğer Alacaklar5 2.420.500 2.770.448Finansal Varlıklar19 14.471.093 10.444.642Diğer Varlıklar7,8 503.015.053 463.041.387TOPLAM VARLIKLAR537.227.195 477.737.804YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 85.073.681 45.516.605TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)85.073.681 45.516.605TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)452.153.514 432.221.199Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)432.221.199 406.848.490Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)19.932.315 25.372.709TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)452.153.514 432.221.199Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 1.687.513 4.074.798Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 4.252.852 3.587.033Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 24.329.114 31.354.078Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11,13 59.307 1.700ESAS FAALİYET GELİRLERİ30.328.786 39.017.609Yönetim Ücretleri12 -5.340.729 -4.687.434Saklama Ücretleri12 -191.549 -191.183Danışmanlık Ücretleri12 -13.963 -37.636Kurul Ücretleri12 -403.754 -93.133Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri12 -1.703 -25.237Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -4.444.773 -8.610.277ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-10.396.471 -13.644.900ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)19.932.315 25.372.709NET DÖNEM KARI (ZARARI)19.932.315 25.372.709DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)19.932.315 25.372.709http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820982BIST