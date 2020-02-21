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***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

21.02.2020 18:13
GÜNCEL HABERLER



***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.817.356 -31.736.300
Net Dönem Karı (Zararı)
19.932.315 25.372.709
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-26.039.818 -35.404.816
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.687.513 -4.074.798
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
24.060
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-24.329.114 -31.354.078
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-23.191
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
20.122.528 -25.433.054
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
1.475.103 -4.781.784
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
39.557.076 44.104.553
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-20.909.651 -64.755.823
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
14.015.025 -35.465.161
Alınan Faiz
1.802.331 3.728.861
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.817.356 -31.736.300
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-24.060
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.817.356 -31.760.360
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.480.032 33.240.392
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.297.388 1.480.032


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 17.320.549 1.481.327
Diğer Alacaklar
5 2.420.500 2.770.448
Finansal Varlıklar
19 14.471.093 10.444.642
Diğer Varlıklar
7,8 503.015.053 463.041.387
TOPLAM VARLIKLAR
537.227.195 477.737.804
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 85.073.681 45.516.605
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
85.073.681 45.516.605
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
452.153.514 432.221.199


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
432.221.199 406.848.490
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
19.932.315 25.372.709
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
452.153.514 432.221.199


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 1.687.513 4.074.798
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 4.252.852 3.587.033
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 24.329.114 31.354.078
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11,13 59.307 1.700
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
30.328.786 39.017.609
Yönetim Ücretleri
12 -5.340.729 -4.687.434
Saklama Ücretleri
12 -191.549 -191.183
Danışmanlık Ücretleri
12 -13.963 -37.636
Kurul Ücretleri
12 -403.754 -93.133
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
12 -1.703 -25.237
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -4.444.773 -8.610.277
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-10.396.471 -13.644.900
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
19.932.315 25.372.709
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
19.932.315 25.372.709
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
19.932.315 25.372.709



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820982


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