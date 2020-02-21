***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
21.02.2020 18:14
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-251.241.289 -12.000.000
Net Dönem Karı (Zararı)
45.977.004 716.465
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-37.051.245 -761.188
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -2.510.959 -609.190
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -42.086.414 -450.807
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
7.546.128 298.809
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-262.678.007 -12.564.467
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-17.746.685 -300
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
835.192 35.685
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-245.766.514 -12.599.852
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-253.752.248 -12.609.190
Alınan Faiz
11 2.510.959 609.190
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
251.245.792 12.000.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9 251.245.792 12.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.503 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.503 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.503 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.610
Diğer Alacaklar
7 393.570 300
Finansal Varlıklar
19 9.486.443 12.751.850
Diğer Varlıklar
5,8 300.925.515
TOPLAM VARLIKLAR
310.810.138 12.752.150
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
7 870.877 35.685
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
870.877 35.685
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
309.939.261 12.716.465
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 12.716.465 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
9 45.977.004 716.465
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
9 251.245.792 12.000.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
309.939.261 12.716.465
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 2.510.959 609.190
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 7.546.128 -298.809
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 42.086.414 450.807
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
52.143.501 761.188
Yönetim Ücretleri
12 -2.141.761 -34.858
Saklama Ücretleri
12 -75.234 -1.353
Kurul Ücretleri
12 -32.967
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
12 -10 -6.439
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -3.916.525 -2.073
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-6.166.497 -44.723
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
45.977.004 716.465
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
45.977.004 716.465
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
45.977.004 716.465
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820986
BIST