***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-251.241.289 -12.000.000Net Dönem Karı (Zararı)45.977.004 716.465NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-37.051.245 -761.188Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -2.510.959 -609.190Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 -42.086.414 -450.807Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler7.546.128 298.809İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-262.678.007 -12.564.467Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-17.746.685 -300Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler835.192 35.685İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-245.766.514 -12.599.852FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-253.752.248 -12.609.190Alınan Faiz11 2.510.959 609.190FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI251.245.792 12.000.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit9 251.245.792 12.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.503 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.503 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ0 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.503 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 4.610Diğer Alacaklar7 393.570 300Finansal Varlıklar19 9.486.443 12.751.850Diğer Varlıklar5,8 300.925.515TOPLAM VARLIKLAR310.810.138 12.752.150YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar7 870.877 35.685TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)870.877 35.685TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)309.939.261 12.716.465Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9 12.716.465 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)9 45.977.004 716.465Katılma Payı İhraç Tutarı (+)9 251.245.792 12.000.000TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)309.939.261 12.716.465Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 2.510.959 609.190Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 7.546.128 -298.809Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 42.086.414 450.807ESAS FAALİYET GELİRLERİ52.143.501 761.188Yönetim Ücretleri12 -2.141.761 -34.858Saklama Ücretleri12 -75.234 -1.353Kurul Ücretleri12 -32.967Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri12 -10 -6.439Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -3.916.525 -2.073ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-6.166.497 -44.723ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)45.977.004 716.465NET DÖNEM KARI (ZARARI)45.977.004 716.465DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)45.977.004 716.465http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820986BIST