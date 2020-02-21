***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-63.297.336 -2.231.721Net Dönem Karı (Zararı)2.257.174 128.331NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-749.198 -58.863Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-1.226.619 -127.893Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler477.421 69.030İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-66.031.931 -2.429.083Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-487 -575Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler99.835 5.840İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-66.131.279 -2.434.348FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-64.523.955 -2.359.615Alınan Faiz76.406.129 2.500.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit303.832.953 2.500.000Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-227.426.824YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)13.108.793 268.279NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)13.108.793 268.279DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ268.279DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 13.377.072 268.279Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 13.414.633 268.279Diğer Alacaklar5 1.062 575Finansal Varlıklar6 67.981.614 2.365.317TOPLAM VARLIKLAR81.397.309 2.634.171YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5,12 105.675 5.840TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)105.675 5.840TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)81.291.634 2.628.331Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9 2.628.331Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)2.257.174 128.331Katılma Payı İhraç Tutarı (+)303.832.953 2.500.000Katılma Payı İade Tutarı (-)-227.426.824TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 81.291.634 2.628.331Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 1.226.619 127.894Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 839.293 -54.893Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar10 514.982 69.030Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler576ESAS FAALİYET GELİRLERİ2.580.894 142.607Yönetim Ücretleri8 -274.286 -9.134Saklama Ücretleri8 -15.018 -344Denetim Ücretleri8 -4.809 -2.360Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -17.118 -463Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -12.489 -1.975ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-323.720 -14.276ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.257.174 128.331NET DÖNEM KARI (ZARARI)2.257.174 128.331DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)2.257.174 128.331http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820874BIST