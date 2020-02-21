***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
21.02.2020 17:01
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-63.297.336 -2.231.721
Net Dönem Karı (Zararı)
2.257.174 128.331
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-749.198 -58.863
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.226.619 -127.893
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
477.421 69.030
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-66.031.931 -2.429.083
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-487 -575
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
99.835 5.840
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-66.131.279 -2.434.348
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-64.523.955 -2.359.615
Alınan Faiz
76.406.129 2.500.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
303.832.953 2.500.000
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-227.426.824
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.108.793 268.279
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.108.793 268.279
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
268.279
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 13.377.072 268.279
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 13.414.633 268.279
Diğer Alacaklar
5 1.062 575
Finansal Varlıklar
6 67.981.614 2.365.317
TOPLAM VARLIKLAR
81.397.309 2.634.171
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5,12 105.675 5.840
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
105.675 5.840
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
81.291.634 2.628.331
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 2.628.331
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
2.257.174 128.331
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
303.832.953 2.500.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-227.426.824
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 81.291.634 2.628.331
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 1.226.619 127.894
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 839.293 -54.893
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10 514.982 69.030
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
576
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.580.894 142.607
Yönetim Ücretleri
8 -274.286 -9.134
Saklama Ücretleri
8 -15.018 -344
Denetim Ücretleri
8 -4.809 -2.360
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -17.118 -463
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -12.489 -1.975
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-323.720 -14.276
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.257.174 128.331
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.257.174 128.331
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.257.174 128.331
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820874
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