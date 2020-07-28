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***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.07.2020 18:16
GÜNCEL HABERLER



***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
872.132 12.702.642
Net Dönem Karı (Zararı)
722.080 14.202.731
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.850.205 -14.174.305
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -514.442 -1.478.987
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -1.991.598 -12.695.318
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
655.835
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
1.485.815 11.195.229
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
483.849 10.800.081
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-46.614 59.770.876
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.048.580 -59.375.728
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
357.690 N FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
872.132 12.702.642
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
872.132 12.702.642
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.503 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 876.635 12.702.642


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 878.514 4.610
Diğer Alacaklar
7 963.463 393.570
Finansal Varlıklar
19 6.769.634 9.486.443
Diğer Varlıklar
5,8 302.967.222 300.925.515
TOPLAM VARLIKLAR
311.578.833 310.810.138
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
7 917.492 870.877
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
917.492 870.877
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
310.661.341 309.939.261


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
309.939.261 12.716.465
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
9 722.080 14.202.731
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
310.661.341 26.919.196


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 514.442 1.478.987
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 655.835 324.042
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 1.991.599 12.695.318
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.161.876 14.498.347
Yönetim Ücretleri
12 -1.632.751 -262.862
Saklama Ücretleri
12 -68.430 -2.851
MKK Ücretleri
-3.840 -3.186
Denetim Ücretleri
-7.500 -8.000
Kurul Ücretleri
12 -31.008 -2.015
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
12 -1.249
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -695.018 -16.702
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.439.796 -295.616
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
722.080 14.202.731
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
722.080 14.202.731
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
722.080 14.202.731



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862787


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KONYA 500,60 102.102.148 % 10,00  
KENT 2.675,50 45.889.251 % 10,00  
QNBFL 148,50 33.782.273 % 10,00  
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Sterlin 8,9796 9,0247 % 1,79  
Frank 7,5568 7,6023 % 1,61  
Riyal 1,8506 1,8599 % 1,34  
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Cumhuriyet 2.864 2.901 74,00  
Tam 2.950 2.983 76,20  
Yarım 1.432 1.456 37,20  
Çeyrek 718 729 18,60  
Gümüş.Ons 24,43 24,48 -0,14  
Gümüş Gr. 5,50 5,51 0,07  
B. Petrol 43,61 43,61 -0,29  
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