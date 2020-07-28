***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI872.132 12.702.642Net Dönem Karı (Zararı)722.080 14.202.731NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-1.850.205 -14.174.305Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -514.442 -1.478.987Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 -1.991.598 -12.695.318Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler655.835İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER1.485.815 11.195.229Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler483.849 10.800.081Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-46.614 59.770.876İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.048.580 -59.375.728FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR357.690 N FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)872.132 12.702.642NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)872.132 12.702.642DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.503 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 876.635 12.702.642Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 878.514 4.610Diğer Alacaklar7 963.463 393.570Finansal Varlıklar19 6.769.634 9.486.443Diğer Varlıklar5,8 302.967.222 300.925.515TOPLAM VARLIKLAR311.578.833 310.810.138YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar7 917.492 870.877TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)917.492 870.877TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)310.661.341 309.939.261Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)309.939.261 12.716.465Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)9 722.080 14.202.731TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)310.661.341 26.919.196Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 514.442 1.478.987Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 655.835 324.042Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 1.991.599 12.695.318ESAS FAALİYET GELİRLERİ3.161.876 14.498.347Yönetim Ücretleri12 -1.632.751 -262.862Saklama Ücretleri12 -68.430 -2.851MKK Ücretleri-3.840 -3.186Denetim Ücretleri-7.500 -8.000Kurul Ücretleri12 -31.008 -2.015Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri12 -1.249Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -695.018 -16.702ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.439.796 -295.616ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)722.080 14.202.731NET DÖNEM KARI (ZARARI)722.080 14.202.731DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)722.080 14.202.731http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862787BIST