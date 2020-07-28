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***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.07.2020 18:16
GÜNCEL HABERLER



***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.479.937 320.380
Net Dönem Karı (Zararı)
5.143.861 8.759.158
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-7.665.071 -11.372.719
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.052.310 -896.672
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -6.612.761 -10.476.047
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-12.974.136 -21.813
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
435.992 -42.399
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
308.255 20.586
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-13.718.383
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-15.495.346 -2.635.374
Alınan Faiz
11 1.015.409 2.955.754
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-14.479.937 320.380
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-14.479.937 320.380
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.297.387 1.480.032
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.817.450 1.800.412


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.817.740 17.320.549
Diğer Alacaklar
5 3.001.052 2.420.500
Finansal Varlıklar
19 43.333.808 14.471.093
Diğer Varlıklar
7,8 493.526.711 503.015.053
TOPLAM VARLIKLAR
542.679.311 537.227.195
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 85.381.936 85.073.681
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
85.381.936 85.073.681
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
457.297.375 452.153.514


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
452.153.514 432.221.199
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
9 5.143.861 8.759.158
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
457.297.375 440.980.357


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 1.052.020 893.941
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 2.894.092 1.522.924
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 6.612.761 10.476.047
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11,13 6.009 38.792
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
10.564.882 12.931.704
Yönetim Ücretleri
12 -2.842.190 -2.546.846
Saklama Ücretleri
12 -103.249 -94.612
MKK Ücretleri
-3.840 -3.186
Denetim Ücretleri
-7.500 -6.000
Danışmanlık Ücretleri
-13.963
Kurul Ücretleri
12 -45.623 -53.035
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
12 -1.021 -766
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -2.417.598 -1.454.138
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-5.421.021 -4.172.546
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.143.861 8.759.158
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.143.861 8.759.158
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
5.143.861 8.759.158



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862788


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KRGYO 5,50 18.987.973 % 10,00  
KONYA 500,60 102.102.148 % 10,00  
KENT 2.675,50 45.889.251 % 10,00  
QNBFL 148,50 33.782.273 % 10,00  
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Tam 2.943 2.977 69,50  
Yarım 1.429 1.453 33,90  
Çeyrek 717 727 16,90  
Gümüş.Ons 24,42 24,45 -0,16  
Gümüş Gr. 5,47 5,48 0,04  
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