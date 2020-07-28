***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-14.479.937 320.380Net Dönem Karı (Zararı)5.143.861 8.759.158NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-7.665.071 -11.372.719Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -1.052.310 -896.672Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 -6.612.761 -10.476.047İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-12.974.136 -21.813Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler435.992 -42.399Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler308.255 20.586İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-13.718.383FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-15.495.346 -2.635.374Alınan Faiz11 1.015.409 2.955.754FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-14.479.937 320.380NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-14.479.937 320.380DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17.297.387 1.480.032DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.817.450 1.800.412Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 2.817.740 17.320.549Diğer Alacaklar5 3.001.052 2.420.500Finansal Varlıklar19 43.333.808 14.471.093Diğer Varlıklar7,8 493.526.711 503.015.053TOPLAM VARLIKLAR542.679.311 537.227.195YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 85.381.936 85.073.681TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)85.381.936 85.073.681TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)457.297.375 452.153.514Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)452.153.514 432.221.199Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)9 5.143.861 8.759.158TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)457.297.375 440.980.357Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 1.052.020 893.941Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 2.894.092 1.522.924Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 6.612.761 10.476.047Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11,13 6.009 38.792ESAS FAALİYET GELİRLERİ10.564.882 12.931.704Yönetim Ücretleri12 -2.842.190 -2.546.846Saklama Ücretleri12 -103.249 -94.612MKK Ücretleri-3.840 -3.186Denetim Ücretleri-7.500 -6.000Danışmanlık Ücretleri-13.963Kurul Ücretleri12 -45.623 -53.035Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri12 -1.021 -766Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -2.417.598 -1.454.138ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-5.421.021 -4.172.546ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.143.861 8.759.158NET DÖNEM KARI (ZARARI)5.143.861 8.759.158DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)5.143.861 8.759.158http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862788BIST