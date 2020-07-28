***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.695.073 -1.021.570Net Dönem Karı (Zararı)4.875.459 5.908.827NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-10.570.533 -11.326.875Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-2.169.394 -4.407.556Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-8.401.139 -6.919.319İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER399.124 -6.001Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-640.147 -4.834.635Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-4.076.853 803.059İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5.116.124 4.025.575FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-5.295.950 -5.424.049Alınan Faiz1.600.877 4.402.479FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.695.073 -1.021.570NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.695.073 -1.021.570DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.091.571 2.153.521DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ396.498 1.131.951Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 396.498 4.099.242Diğer Alacaklar5 4.982.941 4.644.817Finansal Varlıklar19 46.938.929 50.677.538Diğer Varlıklar7,8 422.936.739 415.034.904TOPLAM VARLIKLAR475.255.107 474.456.501YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 4.107.183 8.184.036TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)4.107.183 8.184.036TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)471.147.924 466.272.465Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)466.272.465 449.017.510Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)9 4.875.459 5.908.827TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)471.147.924 454.926.337Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 2.169.394 4.402.479Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 5.764.320 8.333.591Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 8.401.139 6.919.319Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11,13 25.213 84.920ESAS FAALİYET GELİRLERİ16.360.066 19.740.309Yönetim Ücretleri12 -2.501.743 -2.400.402Saklama Ücretleri12 -110.542 -103.608MKK Ücretleri-3.841 -3.186Denetim Ücretleri-7.500 -6.000Kurul Ücretleri12 -47.239 -54.773Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -8.813.742 -11.263.513ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-11.484.607 -13.831.482ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.875.459 5.908.827NET DÖNEM KARI (ZARARI)4.875.459 5.908.827DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)4.875.459 5.908.827http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862791BIST