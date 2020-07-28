***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.07.2020 18:17
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.695.073 -1.021.570
Net Dönem Karı (Zararı)
4.875.459 5.908.827
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-10.570.533 -11.326.875
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.169.394 -4.407.556
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-8.401.139 -6.919.319
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
399.124 -6.001
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-640.147 -4.834.635
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-4.076.853 803.059
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5.116.124 4.025.575
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-5.295.950 -5.424.049
Alınan Faiz
1.600.877 4.402.479
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.695.073 -1.021.570
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.695.073 -1.021.570
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.091.571 2.153.521
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
396.498 1.131.951
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 396.498 4.099.242
Diğer Alacaklar
5 4.982.941 4.644.817
Finansal Varlıklar
19 46.938.929 50.677.538
Diğer Varlıklar
7,8 422.936.739 415.034.904
TOPLAM VARLIKLAR
475.255.107 474.456.501
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 4.107.183 8.184.036
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
4.107.183 8.184.036
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
471.147.924 466.272.465
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
466.272.465 449.017.510
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
9 4.875.459 5.908.827
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
471.147.924 454.926.337
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 2.169.394 4.402.479
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 5.764.320 8.333.591
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 8.401.139 6.919.319
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11,13 25.213 84.920
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
16.360.066 19.740.309
Yönetim Ücretleri
12 -2.501.743 -2.400.402
Saklama Ücretleri
12 -110.542 -103.608
MKK Ücretleri
-3.841 -3.186
Denetim Ücretleri
-7.500 -6.000
Kurul Ücretleri
12 -47.239 -54.773
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -8.813.742 -11.263.513
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-11.484.607 -13.831.482
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.875.459 5.908.827
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.875.459 5.908.827
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
4.875.459 5.908.827
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862791
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