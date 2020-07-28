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***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.07.2020 18:17
GÜNCEL HABERLER



***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.598.041 -5.068.155
Net Dönem Karı (Zararı)
-555.990 13.281.320
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
2.191.717 -13.295.468
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -3.447.573 -5.239.635
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 5.639.290 -8.055.833
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
6.759.427 -7.706.853
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5.829.048 992.638
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.834.217 -6.445.325
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-903.838 -2.254.166
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
8.395.154 -7.721.001
Alınan Faiz
11 1.202.887 2.652.846
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.598.041 -5.068.155
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.598.041 -5.068.155
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.813.841 5.362.382
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 12.411.882 294.227


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 12.416.364 2.817.056
Diğer Alacaklar
5 22.089.548 25.469.552
Finansal Varlıklar
19 101.919.566 73.444.199
Diğer Varlıklar
7,8 272.764.928 306.181.372
TOPLAM VARLIKLAR
409.190.406 407.912.179
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 37.015.677 35.181.460
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
37.015.677 35.181.460
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
372.174.729 372.730.719


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 372.730.719 346.269.346
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
9 -555.990 13.281.320
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
372.174.729 359.550.666


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 3.447.573 5.239.635
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 14.441.539 6.394.481
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -5.639.290 8.055.833
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11,13 342.119 58.126
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
12.591.941 19.748.075
Yönetim Ücretleri
12 -2.178.754 -2.064.984
Saklama Ücretleri
12 -97.938 -81.574
MKK Ücretleri
-3.840 -3.186
Denetim Ücretleri
-7.500 -6.000
Kurul Ücretleri
12 -37.255 -146.006
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
12 -8.091.855 -1.186.655
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -2.730.789 -2.978.350
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-13.147.931 -6.466.755
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-555.990 13.281.320
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-555.990 13.281.320
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-555.990 13.281.320



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862792


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KRGYO 5,50 18.987.973 % 10,00  
KONYA 500,60 102.102.148 % 10,00  
KENT 2.675,50 45.889.251 % 10,00  
QNBFL 148,50 33.782.273 % 10,00  
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Tam 2.943 2.977 69,50  
Yarım 1.429 1.453 33,90  
Çeyrek 717 727 16,90  
Gümüş.Ons 24,42 24,45 -0,16  
Gümüş Gr. 5,47 5,48 0,04  
B. Petrol 43,58 43,58 -0,32  
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