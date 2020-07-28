***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.598.041 -5.068.155Net Dönem Karı (Zararı)-555.990 13.281.320NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER2.191.717 -13.295.468Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -3.447.573 -5.239.635Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 5.639.290 -8.055.833Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer DüzeltmelerİŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER6.759.427 -7.706.853Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler5.829.048 992.638Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.834.217 -6.445.325İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-903.838 -2.254.166FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR8.395.154 -7.721.001Alınan Faiz11 1.202.887 2.652.846FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.598.041 -5.068.155NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.598.041 -5.068.155DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.813.841 5.362.382DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 12.411.882 294.227Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 12.416.364 2.817.056Diğer Alacaklar5 22.089.548 25.469.552Finansal Varlıklar19 101.919.566 73.444.199Diğer Varlıklar7,8 272.764.928 306.181.372TOPLAM VARLIKLAR409.190.406 407.912.179YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 37.015.677 35.181.460TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)37.015.677 35.181.460TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)372.174.729 372.730.719Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9 372.730.719 346.269.346Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)9 -555.990 13.281.320TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)372.174.729 359.550.666Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 3.447.573 5.239.635Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 14.441.539 6.394.481Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 -5.639.290 8.055.833Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11,13 342.119 58.126ESAS FAALİYET GELİRLERİ12.591.941 19.748.075Yönetim Ücretleri12 -2.178.754 -2.064.984Saklama Ücretleri12 -97.938 -81.574MKK Ücretleri-3.840 -3.186Denetim Ücretleri-7.500 -6.000Kurul Ücretleri12 -37.255 -146.006Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri12 -8.091.855 -1.186.655Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -2.730.789 -2.978.350ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-13.147.931 -6.466.755ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-555.990 13.281.320NET DÖNEM KARI (ZARARI)-555.990 13.281.320DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-555.990 13.281.320http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862792BIST