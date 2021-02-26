***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
26.02.2021 18:52
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.744.376
Net Dönem Karı (Zararı)
756.222
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-829.840
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 135.559
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -965.399
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-12.670.758
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6 -5.247.909
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 41.686
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
16 -7.464.535
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-12.744.376
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.755.566
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 12.755.566
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.190
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.190
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.190
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
19 11.190
Takas Alacakları
6 431.421
Diğer Alacaklar
6 4.816.488
Finansal Varlıklar
16 8.294.375
TOPLAM VARLIKLAR
13.553.474
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 41.686
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
41.686
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
13.511.788
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 756.222
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 12.755.566
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
13.511.788
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 965.399
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -135.559
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
829.840
Yönetim Ücretleri
8 -59.721
Saklama Ücretleri
8 -1.439
Denetim Ücretleri
8 -5.000
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -5.230
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -2.228
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-73.618
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
756.222
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
756.222
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
756.222
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913503
BIST