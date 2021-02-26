***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-12.744.376Net Dönem Karı (Zararı)756.222NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-829.840Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 135.559Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -965.399İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-12.670.758Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler6 -5.247.909Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler6 41.686İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler16 -7.464.535FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-12.744.376FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI12.755.566Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 12.755.566YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.190NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.190DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ11.190Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri19 11.190Takas Alacakları6 431.421Diğer Alacaklar6 4.816.488Finansal Varlıklar16 8.294.375TOPLAM VARLIKLAR13.553.474YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 41.686TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)41.686TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)13.511.788Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 756.222Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 12.755.566TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)13.511.788Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 965.399Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -135.559ESAS FAALİYET GELİRLERİ829.840Yönetim Ücretleri8 -59.721Saklama Ücretleri8 -1.439Denetim Ücretleri8 -5.000Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -5.230Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -2.228ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-73.618ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)756.222NET DÖNEM KARI (ZARARI)756.222DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)756.222http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913503BIST