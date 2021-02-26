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***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

26.02.2021 18:52



***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.891.050 -106.082
Net Dönem Karı (Zararı)
3.510.792 418.297
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-649.516 358.580
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -40.223 -25.420
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-609.293 384.000
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-8.792.549 -908.379
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
1.062 365
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
27.065 681
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-8.820.676 -909.425
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-5.931.273 -131.502
Alınan Faiz
11 40.223 25.420
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.899.197 51.773
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 56.819.206 603.312
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -50.920.009 -551.539
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.147 -54.309
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.147 -54.309
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.903 59.212
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.050 4.903


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 13.049 4.902
Diğer Alacaklar
5 0 1.062
Finansal Varlıklar
6 11.390.764 1.960.795
TOPLAM VARLIKLAR
11.403.813 1.966.759
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 31.739 4.674
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
31.739 4.674
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
11.372.074 1.962.085


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 1.962.085 1.492.015
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
3.510.792 418.297
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
56.819.206 603.995
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-50.920.009 -552.222
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 11.372.074 1.962.085


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 40.223 25.420
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 3.115.328 47.923
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 609.293 382.987
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.764.844 456.330
Yönetim Ücretleri
8 -186.988 -19.951
Saklama Ücretleri
8 -26.839 -2.993
Denetim Ücretleri
8 -5.799 -4.809
Kurul Ücretleri
8 -5.120 -376
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -21.251 -2.741
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -8.055 -7.163
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-254.052 -38.033
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.510.792 418.297
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.510.792 418.297
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.510.792 418.297



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913504


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Yarım 1.342 1.377 15,92  
Çeyrek 673 689 7,96  
Gümüş.Ons 26,51 26,55 -0,82  
Gümüş Gr. 6,31 6,32 -0,15  
B. Petrol 64,78 64,78 -1,34  
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