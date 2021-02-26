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***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

26.02.2021 18:55



***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.513.180 15.817.356
Net Dönem Karı (Zararı)
12.807.572 19.932.315
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-16.904.668 -26.039.818
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.222.085 -1.687.513
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -15.682.084 -24.329.114
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-499 -23.191
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-11.995.144 20.122.528
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
36.226 1.475.103
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
46.084.868 39.557.076
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-58.116.238 -20.909.651
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-16.092.240 14.015.025
Alınan Faiz
1.579.060 1.802.331
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-14.513.180 15.817.356
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-14.513.180 15.817.356
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.297.388 1.480.032
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.784.208 17.297.388


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.783.707 17.320.549
Diğer Alacaklar
5 3.983.962 2.420.500
Finansal Varlıklar
19 85.691.600 14.471.093
Diğer Varlıklar
7,8 503.660.366 503.015.053
TOPLAM VARLIKLAR
596.119.635 537.227.195
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 131.158.549 85.073.681
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
131.158.549 85.073.681
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
464.961.086 452.153.514


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
452.153.514 432.221.199
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
9 12.807.572 19.932.315
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
464.961.086 452.153.514


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 1.222.085 1.687.513
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 9.700.619 4.252.852
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 15.682.084 24.329.114
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11,13 6.008 59.307
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
26.610.796 30.328.786
Yönetim Ücretleri
12 -5.959.804 -5.340.729
Saklama Ücretleri
12 -205.901 -191.549
Danışmanlık Ücretleri
12 0 -13.963
Kurul Ücretleri
12 -123.998 -403.754
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
12 -179 -1.703
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12,13 -7.513.342 -4.444.773
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-13.803.224 -10.396.471
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.807.572 19.932.315
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
12.807.572 19.932.315
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
12.807.572 19.932.315



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913519


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Çeyrek 673 689 7,96  
Gümüş.Ons 26,51 26,55 -0,82  
Gümüş Gr. 6,34 6,35 -0,13  
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