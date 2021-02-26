***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.017.484 1.938.050Net Dönem Karı (Zararı)12.291.226 17.254.955NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER12.387.425 -41.546.574Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-2.215.722 -8.713.597Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler7 14.603.222 -32.825.306Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-75 -7.671İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-29.459.597 17.516.072Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler5,8 2.511.731 -2.937.638Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 -3.380.092 4.887.747İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-28.591.236 15.565.963FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-4.780.946 -6.775.547Alınan Faiz1.763.462 8.713.597FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.017.484 1.938.050NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.017.484 1.938.050DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.091.571 2.153.521DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.074.087 4.091.571Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.074.162 4.099.242Diğer Alacaklar5 5.132.380 4.644.817Finansal Varlıklar19 153.742.343 50.677.538Diğer Varlıklar7,8 323.418.750 415.034.904TOPLAM VARLIKLAR483.367.635 474.456.501YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 4.803.944 8.184.036TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)4.803.944 8.184.036TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)478.563.691 466.272.465Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)466.272.465 449.017.510Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)9 12.291.226 17.254.955TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)478.563.691 466.272.465Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 2.215.722 8.713.597Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 52.497.509 21.376.962Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 -14.603.222 32.825.306Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11,13 160.544 235.134ESAS FAALİYET GELİRLERİ40.270.553 63.150.999Yönetim Ücretleri12 -5.030.481 -4.866.790Saklama Ücretleri12 -218.336 -213.085Kurul Ücretleri12 -108.608 -104.330Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri0 -466.265Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12,13 -22.621.902 -40.245.574ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-27.979.327 -45.896.044ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)12.291.226 17.254.955NET DÖNEM KARI (ZARARI)12.291.226 17.254.955DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)12.291.226 17.254.955http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913520BIST