***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.850.304 -2.548.541Net Dönem Karı (Zararı)9.283.947 26.461.373NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER9.705.510 -27.818.144Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -4.391.534 -12.394.169Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 14.101.416 -15.420.760Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler11 -4.372 -3.215İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-21.535.058 -12.606.962Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler8.141.712 5.788.902Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-12.465.486 -7.842.515İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-17.211.284 -10.553.349FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-2.545.601 -13.963.733Alınan Faiz4.395.905 11.415.192Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIKatılma Payı İhraçlarından Elde Edilen NakitYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.850.304 -2.548.541NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.850.304 -2.548.541DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.813.841 5.362.382DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 4.664.145 2.813.841Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 4.668.517 2.817.056Diğer Alacaklar5 20.303.387 25.469.552Finansal Varlıklar18 149.495.310 73.444.199Diğer Varlıklar7,8 230.263.426 306.181.372TOPLAM VARLIKLAR404.730.640 407.912.179YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 22.715.974 35.181.460TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)22.715.974 35.181.460TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)382.014.666 372.730.719Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)372.730.719 346.269.346Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)9 9.283.947 26.461.373TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)382.014.666 372.730.719Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 4.395.905 12.397.384Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 44.967.025 13.285.768Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar10 -14.101.416 15.420.760Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler10,12 453.418 710.051ESAS FAALİYET GELİRLERİ35.714.932 41.813.963Yönetim Ücretleri11 -4.300.122 -4.184.823Saklama Ücretleri11 -185.556 -172.634Kurul Ücretleri11 -86.932 -374.964Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri11 -16.322.558 -4.711.870Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler11,12 -5.535.817 -5.908.299ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-26.430.985 -15.352.590ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)9.283.947 26.461.373NET DÖNEM KARI (ZARARI)9.283.947 26.461.373DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)9.283.947 26.461.373http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913521BIST