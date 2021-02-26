***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-866 -251.241.289Net Dönem Karı (Zararı)13.151.588 45.977.004NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-13.435.893 -37.051.245Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -693.267 -2.510.959Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 -12.742.626 -42.086.414Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 7.546.128İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-409.828 -262.678.007Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-1.368.885 -17.746.685Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler266.438 835.192İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler692.619 -245.766.514FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-694.133 -253.752.248Alınan Faiz11 693.267 2.510.959FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 251.245.792Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit9 0 251.245.792YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-866 4.503NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-866 4.503DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.503 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 3.637 4.503Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 3.637 4.610Diğer Alacaklar7 2.873.527 393.570Finansal Varlıklar19 20.062.711 9.486.443Diğer Varlıklar5,8 301.288.290 300.925.515TOPLAM VARLIKLAR324.228.165 310.810.138YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar1.137.316 870.877TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.137.316 870.877TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)323.090.849 309.939.261Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)309.939.261 12.716.465Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)9 13.151.588 45.977.004Katılma Payı İhraç Tutarı (+)9 0 251.245.792TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)323.090.849 309.939.261Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 693.267 2.510.959Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 4.913.407 7.546.128Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 12.742.626 42.086.414ESAS FAALİYET GELİRLERİ18.349.300 52.143.501Yönetim Ücretleri12 -3.310.803 -2.141.761Saklama Ücretleri12 -136.113 -75.234Kurul Ücretleri12 -691.646 -32.967Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri12 -2.360 -10Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12,13 -1.056.790 -3.916.525ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-5.197.712 -6.166.497ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)13.151.588 45.977.004NET DÖNEM KARI (ZARARI)13.151.588 45.977.004DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)13.151.588 45.977.004http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913522BIST