***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
26.02.2021 18:55
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-866 -251.241.289
Net Dönem Karı (Zararı)
13.151.588 45.977.004
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-13.435.893 -37.051.245
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -693.267 -2.510.959
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -12.742.626 -42.086.414
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 7.546.128
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-409.828 -262.678.007
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.368.885 -17.746.685
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
266.438 835.192
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
692.619 -245.766.514
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-694.133 -253.752.248
Alınan Faiz
11 693.267 2.510.959
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 251.245.792
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9 0 251.245.792
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-866 4.503
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-866 4.503
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.503 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.637 4.503
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.637 4.610
Diğer Alacaklar
7 2.873.527 393.570
Finansal Varlıklar
19 20.062.711 9.486.443
Diğer Varlıklar
5,8 301.288.290 300.925.515
TOPLAM VARLIKLAR
324.228.165 310.810.138
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
1.137.316 870.877
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.137.316 870.877
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
323.090.849 309.939.261
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
309.939.261 12.716.465
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
9 13.151.588 45.977.004
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
9 0 251.245.792
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
323.090.849 309.939.261
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 693.267 2.510.959
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 4.913.407 7.546.128
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 12.742.626 42.086.414
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
18.349.300 52.143.501
Yönetim Ücretleri
12 -3.310.803 -2.141.761
Saklama Ücretleri
12 -136.113 -75.234
Kurul Ücretleri
12 -691.646 -32.967
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
12 -2.360 -10
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12,13 -1.056.790 -3.916.525
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-5.197.712 -6.166.497
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.151.588 45.977.004
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
13.151.588 45.977.004
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
13.151.588 45.977.004
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913522
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