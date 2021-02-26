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***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

26.02.2021 18:56



***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.510.058 -270.938
Net Dönem Karı (Zararı)
123.538 207.909
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-163.759 -172.042
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -132.225 -170.186
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-31.534 -1.856
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-2.602.062 -476.991
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
1.063 -1.062
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6.989 1.974
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.610.114 -477.903
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-2.642.283 -441.124
Alınan Faiz
11 132.225 170.186
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.116.749 247.600
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9 6.455.959 4.172.301
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
9 -3.339.210 -3.924.701
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
606.691 -23.338
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
606.691 -23.338
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
33.849 57.187
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 640.540 33.849


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 640.540 33.849
Diğer Alacaklar
5,12 0 1.062
Finansal Varlıklar
6,12 3.879.604 1.243.103
TOPLAM VARLIKLAR
4.520.144 1.278.014
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5,12 6.989 5.146
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
6.989 5.146
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
4.513.155 1.272.868


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9,10 1.272.868 817.359
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
123.538 207.909
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
6.455.959 4.172.301
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-3.339.210 -3.924.701
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9,10 4.513.155 1.272.868


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10,11 132.225 170.186
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10,11 -686 71.311
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
31.534 -2.387
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
163.073 239.110
Yönetim Ücretleri
8 -19.673 -14.809
Saklama Ücretleri
8 -1.725 -1.246
Denetim Ücretleri
8 -5.799 -4.809
Kurul Ücretleri
8 -2.408
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.908 -2.957
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,9 -8.022 -7.380
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-39.535 -31.201
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
123.538 207.909
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
123.538 207.909
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
123.538 207.909



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913527


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Yarım 1.342 1.377 15,92  
Çeyrek 673 689 7,96  
Gümüş.Ons 26,49 26,52 -0,85  
Gümüş Gr. 6,34 6,35 -0,13  
B. Petrol 64,77 64,77 -1,35  
Seans Raporu 18:05
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