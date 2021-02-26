***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-94.047.926 -802.765Net Dönem Karı (Zararı)24.197.755 532.026NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-18.047.553 220.416Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-120.238 -21.338Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-17.927.315 241.754İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-100.399.594 -1.629.187Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-21.747 -661Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler3.564.596 478.905İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-103.942.443 -2.107.431FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-94.249.392 -876.745Alınan Temettü10 81.228 52.642Alınan Faiz11 120.238 21.338FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI109.600.117 1.366.794Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 226.146.651 3.277.764Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -116.546.534 -1.910.970YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)15.552.191 564.029NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)15.552.191 564.029DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ594.916 30.887DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 16.147.107 594.916Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 16.154.464 594.916Diğer Alacaklar5,12 22.809 1.062Finansal Varlıklar6 124.543.945 2.762.772TOPLAM VARLIKLAR140.721.218 3.358.750YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5,12 4.100.049 535.453TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)4.100.049 535.453TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)136.621.169 2.823.297Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9 2.823.297 924.477Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)24.197.755 532.026Katılma Payı İhraç Tutarı (+)226.146.651 3.277.764Katılma Payı İade Tutarı (-)-116.546.534 -1.910.970TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 136.621.169 2.823.297Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 120.238 21.338Temettü Gelirleri81.228 52.642Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 6.553.726 255.238Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar17.927.315 241.754ESAS FAALİYET GELİRLERİ24.682.507 570.972Yönetim Ücretleri8 -425.248 -22.012Saklama Ücretleri8 -13.713 -847Denetim Ücretleri8 -5.799 -4.809Kurul Ücretleri8 -8.752Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -21.061 -3.169Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -10.180 -7.457ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-484.753 -38.294ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)24.197.754 532.678NET DÖNEM KARI (ZARARI)24.197.754 532.678DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)24.197.754 532.678http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913529BIST