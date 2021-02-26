***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
26.02.2021 18:56
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-94.047.926 -802.765
Net Dönem Karı (Zararı)
24.197.755 532.026
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-18.047.553 220.416
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-120.238 -21.338
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-17.927.315 241.754
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-100.399.594 -1.629.187
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-21.747 -661
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.564.596 478.905
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-103.942.443 -2.107.431
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-94.249.392 -876.745
Alınan Temettü
10 81.228 52.642
Alınan Faiz
11 120.238 21.338
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
109.600.117 1.366.794
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 226.146.651 3.277.764
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -116.546.534 -1.910.970
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.552.191 564.029
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.552.191 564.029
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
594.916 30.887
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 16.147.107 594.916
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 16.154.464 594.916
Diğer Alacaklar
5,12 22.809 1.062
Finansal Varlıklar
6 124.543.945 2.762.772
TOPLAM VARLIKLAR
140.721.218 3.358.750
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5,12 4.100.049 535.453
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
4.100.049 535.453
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
136.621.169 2.823.297
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 2.823.297 924.477
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
24.197.755 532.026
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
226.146.651 3.277.764
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-116.546.534 -1.910.970
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 136.621.169 2.823.297
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 120.238 21.338
Temettü Gelirleri
81.228 52.642
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 6.553.726 255.238
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
17.927.315 241.754
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
24.682.507 570.972
Yönetim Ücretleri
8 -425.248 -22.012
Saklama Ücretleri
8 -13.713 -847
Denetim Ücretleri
8 -5.799 -4.809
Kurul Ücretleri
8 -8.752
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -21.061 -3.169
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -10.180 -7.457
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-484.753 -38.294
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
24.197.754 532.678
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
24.197.754 532.678
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
24.197.754 532.678
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913529
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