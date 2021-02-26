***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
26.02.2021 18:57
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-162.765.206
Net Dönem Karı (Zararı)
14.282.115
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-13.534.338
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -10.793.302
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.741.036
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-174.306.285
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-419.069
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-173.887.216
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-173.558.508
Alınan Faiz
11 10.793.302
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
222.611.420
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 601.881.599
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -379.270.179
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
59.846.214
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
59.846.214
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 59.846.214
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 60.302.664
Finansal Varlıklar
6 177.009.940
TOPLAM VARLIKLAR
237.312.604
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5,12 419.069
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
419.069
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
236.893.535
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
14.282.115
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
601.881.599
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-379.270.179
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 236.893.535
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 10.793.302
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 3.335.034
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 2.741.036
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
16.869.372
Yönetim Ücretleri
8 -2.387.534
Saklama Ücretleri
8 -129.180
Denetim Ücretleri
8 -5.940
Kurul Ücretleri
8 -36.991
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -21.724
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,9 -5.888
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.587.257
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.282.115
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
14.282.115
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
14.282.115
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913531
BIST