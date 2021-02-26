***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-162.765.206Net Dönem Karı (Zararı)14.282.115NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-13.534.338Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -10.793.302Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-2.741.036İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-174.306.285Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-419.069İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-173.887.216FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-173.558.508Alınan Faiz11 10.793.302FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI222.611.420Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 601.881.599Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -379.270.179YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)59.846.214NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)59.846.214DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 59.846.214Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 60.302.664Finansal Varlıklar6 177.009.940TOPLAM VARLIKLAR237.312.604YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5,12 419.069TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)419.069TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)236.893.535Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)14.282.115Katılma Payı İhraç Tutarı (+)601.881.599Katılma Payı İade Tutarı (-)-379.270.179TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 236.893.535Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 10.793.302Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 3.335.034Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 2.741.036ESAS FAALİYET GELİRLERİ16.869.372Yönetim Ücretleri8 -2.387.534Saklama Ücretleri8 -129.180Denetim Ücretleri8 -5.940Kurul Ücretleri8 -36.991Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -21.724Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,9 -5.888ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.587.257ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)14.282.115NET DÖNEM KARI (ZARARI)14.282.115DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)14.282.115http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913531BIST