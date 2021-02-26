***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-36.133 -154.547.256Net Dönem Karı (Zararı)-4.247.254 -223.486NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-585.486 -1.572.411Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler11 -162Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-765.092 -1.854.283Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 179.606 282.034İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER4.031.515 -154.470.176Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler297.701 66.451.690Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-34.833 1.393.427İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler3.768.647 -222.315.293FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-801.225 -156.266.073Alınan Faiz11 765.092 1.718.817FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 81.166.400Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 81.166.400YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-36.133 -73.380.856NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-36.133 -73.380.856DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 48.483 73.429.339DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 12.350 48.483Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 12.350 48.645Diğer Alacaklar6 1.274 298.974Finansal Varlıklar18 10.625.631 14.117.634Diğer Varlıklar5 218.239.639 218.695.730TOPLAM VARLIKLAR228.878.894 233.160.983YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 1.221.584 1.256.419TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.221.584 1.256.419TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10 227.657.310 231.904.564Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)231.904.564 150.961.651Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)9 -4.247.254 -223.487Katılma Payı İhraç Tutarı (+)9 81.166.400TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)227.657.310 231.904.564Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 765.092 1.854.282Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 143.018 2.996.372Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 -179.606 -282.035ESAS FAALİYET GELİRLERİ728.504 4.568.619Performans Ücretleri12 -4.843.526 -4.487.827Saklama Ücretleri12 -70.642 -73.052Danışmanlık Ücretleri12 -38.350Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri12 -958 -5.361Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -22.282 -225.866ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-4.975.758 -4.792.106ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-4.247.254 -223.487NET DÖNEM KARI (ZARARI)-4.247.254 -223.487DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)10 -4.247.254 -223.487http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913555BIST