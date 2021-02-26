***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
26.02.2021 20:30
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-45.823.888
Net Dönem Karı (Zararı)
690.821
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-486.983
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-486.983
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-46.027.726
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-435.116
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
57.390
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-45.650.000
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-45.823.888
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
45.834.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 45.834.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.112
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.112
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 10.112
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 10.112
Diğer Alacaklar
5 435.116
Finansal Varlıklar
17 46.136.983
TOPLAM VARLIKLAR
46.582.211
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 57.390
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
57.390
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
46.524.821
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
690.821
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
8 45.834.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8, 9 46.524.821
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 262.800
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10 486.983
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
749.783
Yönetim Ücretleri
11 -56.282
Saklama Ücretleri
11 -796
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
11 -67
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -1.817
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-58.962
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
690.821
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
690.821
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
690.821
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913609
BIST