***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-46.874.744Net Dönem Karı (Zararı)2.518.149NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-2.861.891Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 -2.861.891İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-46.531.002Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-1.641Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler343.694İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-46.873.055FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-46.874.744FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI46.910.797Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 46.910.797YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)36.053NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)36.053DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ36.053Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 36.053Diğer Alacaklar6 1.641Finansal Varlıklar18 12.384.852Diğer Varlıklar5 52.460.094TOPLAM VARLIKLAR64.882.640YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 15.453.694TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)15.453.694TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)49.428.946Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)9 2.518.149Katılma Payı İhraç Tutarı (+)9 46.910.797TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)49.428.946Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 201.684Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 2.861.891ESAS FAALİYET GELİRLERİ3.063.575Yönetim Ücretleri12 -534.482Saklama Ücretleri12 -3.968Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -6.976ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-545.426ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.518.149NET DÖNEM KARI (ZARARI)2.518.149DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)2.518.149http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913612BIST