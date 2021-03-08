***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.510.058 -270.938Net Dönem Karı (Zararı)123.538 207.909NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-163.759 -172.042Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -132.225 -170.186Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-31.534 -1.856İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-2.602.062 -476.991Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler1.063 -1.062Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler6.989 1.974İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-2.610.114 -477.903FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-2.642.283 -441.124Alınan Faiz11 132.225 170.186FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.116.749 247.600Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit9 6.455.959 4.172.301Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit9 -3.339.210 -3.924.701YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)606.691 -23.338NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)606.691 -23.338DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ33.849 57.187DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 640.540 33.849Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 640.540 33.849Diğer Alacaklar5,12 0 1.062Finansal Varlıklar6,12 3.879.604 1.243.103TOPLAM VARLIKLAR4.520.144 1.278.014YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5,12 6.989 5.146TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)6.989 5.146TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)4.513.155 1.272.868Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9,10 1.272.868 817.359Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)123.538 207.909Katılma Payı İhraç Tutarı (+)6.455.959 4.172.301Katılma Payı İade Tutarı (-)-3.339.210 -3.924.701TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9,10 4.513.155 1.272.868Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10,11 132.225 170.186Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10,11 -686 71.311Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar31.534 -2.387ESAS FAALİYET GELİRLERİ163.073 239.110Yönetim Ücretleri8 -19.673 -14.809Saklama Ücretleri8 -1.725 -1.246Denetim Ücretleri8 -5.799 -4.809Kurul Ücretleri8 -2.408Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -1.908 -2.957Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,9 -8.022 -7.380ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-39.535 -31.201ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)123.538 207.909NET DÖNEM KARI (ZARARI)123.538 207.909DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)123.538 207.909http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916199BIST