***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









54.263 43.103FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.174.894 286.490Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit19.992.423 1.662.546Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-15.817.529 -1.376.056YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)537.016 83.162NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)537.016 83.162DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ128.599 45.437DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 665.615 128.599Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 665.615 128.603Diğer Alacaklar5,12 0 1.268Finansal Varlıklar6 5.127.535 1.058.973TOPLAM VARLIKLAR5.793.150 1.188.844YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5,12 143.154 11.284TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)143.154 11.284TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)5.649.996 1.177.560Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9 1.177.560 747.252Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)297.543 143.818Katılma Payı İhraç Tutarı (+)19.992.423 1.662.546Katılma Payı İade Tutarı (-)-15.817.530 -1.376.056TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 5.649.996 1.177.560Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 54.263 28.773Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 123.458 15.852Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar214.311 137.603ESAS FAALİYET GELİRLERİ392.032 182.228Yönetim Ücretleri8 -49.353 -13.557Saklama Ücretleri8 -27.278 -9.656Denetim Ücretleri8 -5.679 -4.809Kurul Ücretleri8 -2.632Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -1.423 -3.036Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -8.124 -7.352ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-94.489 -38.410ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)297.543 143.818NET DÖNEM KARI (ZARARI)297.543 143.818DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)297.543 143.818http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916200BIST