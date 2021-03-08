***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
08.03.2021 18:53
54.263 43.103
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.174.894 286.490
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
19.992.423 1.662.546
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-15.817.529 -1.376.056
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
537.016 83.162
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
537.016 83.162
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
128.599 45.437
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 665.615 128.599
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 665.615 128.603
Diğer Alacaklar
5,12 0 1.268
Finansal Varlıklar
6 5.127.535 1.058.973
TOPLAM VARLIKLAR
5.793.150 1.188.844
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5,12 143.154 11.284
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
143.154 11.284
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
5.649.996 1.177.560
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 1.177.560 747.252
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
297.543 143.818
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
19.992.423 1.662.546
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-15.817.530 -1.376.056
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 5.649.996 1.177.560
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 54.263 28.773
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 123.458 15.852
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
214.311 137.603
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
392.032 182.228
Yönetim Ücretleri
8 -49.353 -13.557
Saklama Ücretleri
8 -27.278 -9.656
Denetim Ücretleri
8 -5.679 -4.809
Kurul Ücretleri
8 -2.632
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.423 -3.036
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -8.124 -7.352
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-94.489 -38.410
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
297.543 143.818
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
297.543 143.818
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
297.543 143.818
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916200
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