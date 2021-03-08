***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
08.03.2021 18:54
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-36.133 -154.547.256
Net Dönem Karı (Zararı)
-4.247.254 -223.486
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-585.486 -1.572.411
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11 -162
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-765.092 -1.854.283
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 179.606 282.034
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
4.031.515 -154.470.176
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
297.701 66.451.690
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-34.833 1.393.427
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.768.647 -222.315.293
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-801.225 -156.266.073
Alınan Faiz
11 765.092 1.718.817
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 81.166.400
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 81.166.400
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-36.133 -73.380.856
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-36.133 -73.380.856
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 48.483 73.429.339
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 12.350 48.483
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 12.350 48.645
Diğer Alacaklar
6 1.274 298.974
Finansal Varlıklar
18 10.625.631 14.117.634
Diğer Varlıklar
5 218.239.639 218.695.730
TOPLAM VARLIKLAR
228.878.894 233.160.983
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 1.221.584 1.256.419
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.221.584 1.256.419
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 227.657.310 231.904.564
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
231.904.564 150.961.651
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
9 -4.247.254 -223.487
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
9 81.166.400
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
227.657.310 231.904.564
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 765.092 1.854.282
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 143.018 2.996.372
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -179.606 -282.035
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
728.504 4.568.619
Performans Ücretleri
12 -4.843.526 -4.487.827
Saklama Ücretleri
12 -70.642 -73.052
Danışmanlık Ücretleri
12 -38.350
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
12 -958 -5.361
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -22.282 -225.866
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-4.975.758 -4.792.106
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.247.254 -223.487
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.247.254 -223.487
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 -4.247.254 -223.487
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916204
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