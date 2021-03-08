***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-45.823.888Net Dönem Karı (Zararı)690.821NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-486.983Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-486.983İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-46.027.726Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-435.116Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler57.390İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-45.650.000FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-45.823.888FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI45.834.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 45.834.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.112NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.112DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 10.112Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 10.112Diğer Alacaklar5 435.116Finansal Varlıklar17 46.136.983TOPLAM VARLIKLAR46.582.211YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 57.390TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)57.390TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)46.524.821Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)690.821Katılma Payı İhraç Tutarı (+)8 45.834.000TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)8, 9 46.524.821Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 262.800Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar10 486.983ESAS FAALİYET GELİRLERİ749.783Yönetim Ücretleri11 -56.282Saklama Ücretleri11 -796Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri11 -67Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler11 -1.817ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-58.962ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)690.821NET DÖNEM KARI (ZARARI)690.821DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)690.821http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916205BIST