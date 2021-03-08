Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

08.03.2021 18:54



***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-45.823.888
Net Dönem Karı (Zararı)
690.821
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-486.983
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-486.983
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-46.027.726
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-435.116
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
57.390
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-45.650.000
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-45.823.888
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
45.834.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 45.834.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.112
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.112
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 10.112


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 10.112
Diğer Alacaklar
5 435.116
Finansal Varlıklar
17 46.136.983
TOPLAM VARLIKLAR
46.582.211
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 57.390
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
57.390
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
46.524.821


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
690.821
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
8 45.834.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8, 9 46.524.821


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 262.800
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10 486.983
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
749.783
Yönetim Ücretleri
11 -56.282
Saklama Ücretleri
11 -796
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
11 -67
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -1.817
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-58.962
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
690.821
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
690.821
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
690.821



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916205


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.530
Değişim :  -0,76% |  -11,71
Açılış :  1.550  
Önceki Kapanış :  1.542  
En Yüksek
1.554 En Düşük
1.527
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VKFYO 8,91 49.515.899 % 10,00  
FADE 11,55 74.342.113 % 10,00  
ISATR 250.459,00 250.459 % 10,00  
ISBTR 49.500,00 1.876.250 % 10,00  
SNKRN 30,80 1.692.337 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,7344 7,7512 % 2,91  
Euro 9,1803 9,2055 % 2,51  
Sterlin 10,7072 10,7609 % 2,97  
Frank 8,2739 8,3238 % 2,68  
Riyal 2,0653 2,0756 % 3,17  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.681 1.681 -17,42  
Altın Gr. 419 419 7,34  
Cumhuriyet 2.778 2.820 39,00  
Tam 2.764 2.834 36,87  
Yarım 1.336 1.371 17,84  
Çeyrek 670 686 8,92  
Gümüş.Ons 25,21 25,23 0,04  
Gümüş Gr. 6,27 6,28 0,18  
B. Petrol 68,35 68,35 -1,01  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru