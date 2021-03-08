***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
08.03.2021 18:54
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-46.874.744
Net Dönem Karı (Zararı)
2.518.149
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.861.891
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -2.861.891
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-46.531.002
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.641
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
343.694
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-46.873.055
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-46.874.744
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
46.910.797
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 46.910.797
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
36.053
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
36.053
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
36.053
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 36.053
Diğer Alacaklar
6 1.641
Finansal Varlıklar
18 12.384.852
Diğer Varlıklar
5 52.460.094
TOPLAM VARLIKLAR
64.882.640
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 15.453.694
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
15.453.694
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
49.428.946
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
9 2.518.149
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
9 46.910.797
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
49.428.946
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 201.684
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 2.861.891
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.063.575
Yönetim Ücretleri
12 -534.482
Saklama Ücretleri
12 -3.968
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -6.976
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-545.426
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.518.149
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.518.149
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.518.149
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916206
BIST