***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.891.050 -106.082Net Dönem Karı (Zararı)3.510.792 418.297NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-649.516 358.580Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -40.223 -25.420Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-609.293 384.000İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-8.792.549 -908.379Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler1.062 365Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler27.065 681İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-8.820.676 -909.425FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-5.931.273 -131.502Alınan Faiz11 40.223 25.420FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.899.197 51.773Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 56.819.206 603.312Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -50.920.009 -551.539YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.147 -54.309NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.147 -54.309DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.903 59.212DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ13.050 4.903Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 13.049 4.902Diğer Alacaklar5 0 1.062Finansal Varlıklar6 11.390.764 1.960.795TOPLAM VARLIKLAR11.403.813 1.966.759YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 31.739 4.674TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)31.739 4.674TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)11.372.074 1.962.085Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 1.962.085 1.492.015Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)3.510.792 418.297Katılma Payı İhraç Tutarı (+)56.819.206 603.995Katılma Payı İade Tutarı (-)-50.920.009 -552.222TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 11.372.074 1.962.085Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 40.223 25.420Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 3.115.328 47.923Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 609.293 382.987ESAS FAALİYET GELİRLERİ3.764.844 456.330Yönetim Ücretleri8 -186.988 -19.951Saklama Ücretleri8 -26.839 -2.993Denetim Ücretleri8 -5.799 -4.809Kurul Ücretleri8 -5.120 -376Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -21.251 -2.741Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -8.055 -7.163ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-254.052 -38.033ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.510.792 418.297NET DÖNEM KARI (ZARARI)3.510.792 418.297DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)3.510.792 418.297http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916242BIST