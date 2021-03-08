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***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

08.03.2021 19:07


-749.198
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.332.297 -1.226.619
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
151.584 477.421
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
23.803.426 -66.031.931
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.062 -487
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-47.560 99.835
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
23.852.048 -66.131.279
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
26.059.456 -64.523.955
Alınan Faiz
3.332.297 1.226.619
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-36.522.721 76.406.129
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
981.043.633 303.832.953
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-1.017.566.354 -227.426.824
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.130.968 13.108.793
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.130.968 13.108.793
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.377.072 268.279
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.246.104 13.377.072


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 6.286.263 13.414.633
Diğer Alacaklar
5 0 1.062
Finansal Varlıklar
6 43.977.508 67.981.614
TOPLAM VARLIKLAR
50.263.771 81.397.309
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5,12 58.115 105.675
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
58.115 105.675
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
50.205.656 81.291.634


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 81.291.634 2.628.331
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
5.436.743 2.257.174
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
981.043.633 303.832.953
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-1.017.566.354 -227.426.824
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 50.205.656 81.291.634


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 3.332.297 1.226.619
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 3.462.542 839.293
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10 -151.584 514.982
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
6.643.255 2.580.894
Yönetim Ücretleri
8 -1.051.580 -274.286
Saklama Ücretleri
8 -64.733 -15.018
Denetim Ücretleri
8 -5.799 -4.809
Kurul Ücretleri
8 -15.390
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -60.886 -17.118
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -8.124 -12.489
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.206.512 -323.720
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.436.743 2.257.174
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.436.743 2.257.174
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
5.436.743 2.257.174



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916244


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Tam 2.764 2.834 36,87  
Yarım 1.336 1.371 17,84  
Çeyrek 670 686 8,92  
Gümüş.Ons 25,22 25,24 0,05  
Gümüş Gr. 6,28 6,29 0,19  
B. Petrol 68,43 68,43 -0,93  
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