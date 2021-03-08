***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









-749.198Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-3.332.297 -1.226.619Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler151.584 477.421İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER23.803.426 -66.031.931Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-1.062 -487Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-47.560 99.835İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler23.852.048 -66.131.279FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR26.059.456 -64.523.955Alınan Faiz3.332.297 1.226.619FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-36.522.721 76.406.129Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit981.043.633 303.832.953Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-1.017.566.354 -227.426.824YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-7.130.968 13.108.793NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-7.130.968 13.108.793DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ13.377.072 268.279DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 6.246.104 13.377.072Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 6.286.263 13.414.633Diğer Alacaklar5 0 1.062Finansal Varlıklar6 43.977.508 67.981.614TOPLAM VARLIKLAR50.263.771 81.397.309YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5,12 58.115 105.675TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)58.115 105.675TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)50.205.656 81.291.634Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9 81.291.634 2.628.331Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)5.436.743 2.257.174Katılma Payı İhraç Tutarı (+)981.043.633 303.832.953Katılma Payı İade Tutarı (-)-1.017.566.354 -227.426.824TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 50.205.656 81.291.634Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 3.332.297 1.226.619Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 3.462.542 839.293Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar10 -151.584 514.982ESAS FAALİYET GELİRLERİ6.643.255 2.580.894Yönetim Ücretleri8 -1.051.580 -274.286Saklama Ücretleri8 -64.733 -15.018Denetim Ücretleri8 -5.799 -4.809Kurul Ücretleri8 -15.390Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -60.886 -17.118Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -8.124 -12.489ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.206.512 -323.720ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.436.743 2.257.174NET DÖNEM KARI (ZARARI)5.436.743 2.257.174DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)5.436.743 2.257.174http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916244BIST