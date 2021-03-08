***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
08.03.2021 19:07
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.518.014 -9.995.924
Net Dönem Karı (Zararı)
1.633.695 1.267.391
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.550.381 -1.528.459
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-816
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -248.867 -1.216.716
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -1.300.698 -48.510
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-263.233
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
1.185.833 -10.951.572
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-211.566 -7.007
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
78.730 65.293
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.318.669 -11.009.858
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
1.269.147 -11.212.640
Alınan Faiz
11 248.867 1.216.716
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 10.000.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 10.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.518.014 4.076
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.518.014 4.076
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.076 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.522.090 4.076
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.522.905 4.076
Diğer Alacaklar
6 218.573 7.007
Finansal Varlıklar
18 6.131.293 7.960.847
Diğer Varlıklar
5 5.107.110 3.360.754
TOPLAM VARLIKLAR
12.979.881 11.332.684
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 78.795 65.293
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
78.795 65.293
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
12.901.086 11.267.391
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11.267.391
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
9 1.633.695 1.267.391
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
9 10.000.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
12.901.086 11.267.391
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 249.682 1.216.716
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 522.628 263.233
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 1.300.698 48.510
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.073.008 1.528.459
Yönetim Ücretleri
12 -251.500 -227.635
Saklama Ücretleri
12 -143 -5.793
Denetim Ücretleri
-9.390 -6.540
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
12 -5.495 -777
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -172.785 -20.323
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-439.313 -261.068
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.633.695 1.267.391
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.633.695 1.267.391
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.633.695 1.267.391
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916246
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