***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.518.014 -9.995.924Net Dönem Karı (Zararı)1.633.695 1.267.391NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-1.550.381 -1.528.459Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-816Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -248.867 -1.216.716Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 -1.300.698 -48.510Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-263.233İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER1.185.833 -10.951.572Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-211.566 -7.007Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler78.730 65.293İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.318.669 -11.009.858FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR1.269.147 -11.212.640Alınan Faiz11 248.867 1.216.716FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 10.000.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 10.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.518.014 4.076NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.518.014 4.076DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.076 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.522.090 4.076Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.522.905 4.076Diğer Alacaklar6 218.573 7.007Finansal Varlıklar18 6.131.293 7.960.847Diğer Varlıklar5 5.107.110 3.360.754TOPLAM VARLIKLAR12.979.881 11.332.684YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 78.795 65.293TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)78.795 65.293TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)12.901.086 11.267.391Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11.267.391Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)9 1.633.695 1.267.391Katılma Payı İhraç Tutarı (+)9 10.000.000TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)12.901.086 11.267.391Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 249.682 1.216.716Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 522.628 263.233Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 1.300.698 48.510ESAS FAALİYET GELİRLERİ2.073.008 1.528.459Yönetim Ücretleri12 -251.500 -227.635Saklama Ücretleri12 -143 -5.793Denetim Ücretleri-9.390 -6.540Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri12 -5.495 -777Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -172.785 -20.323ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-439.313 -261.068ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.633.695 1.267.391NET DÖNEM KARI (ZARARI)1.633.695 1.267.391DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)1.633.695 1.267.391http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916246BIST