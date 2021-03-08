***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-14.513.180 15.817.356Net Dönem Karı (Zararı)12.807.572 19.932.315NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-16.904.668 -26.039.818Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -1.222.085 -1.687.513Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 -15.682.084 -24.329.114Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-499 -23.191İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-11.995.144 20.122.528Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler36.226 1.475.103Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler46.084.868 39.557.076İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-58.116.238 -20.909.651FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-16.092.240 14.015.025Alınan Faiz1.579.060 1.802.331FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-14.513.180 15.817.356NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-14.513.180 15.817.356DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17.297.388 1.480.032DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.784.208 17.297.388Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 2.783.707 17.320.549Diğer Alacaklar5 3.983.962 2.420.500Finansal Varlıklar19 85.691.600 14.471.093Diğer Varlıklar7,8 503.660.366 503.015.053TOPLAM VARLIKLAR596.119.635 537.227.195YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 131.158.549 85.073.681TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)131.158.549 85.073.681TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)464.961.086 452.153.514Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)452.153.514 432.221.199Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)9 12.807.572 19.932.315TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)464.961.086 452.153.514Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 1.222.085 1.687.513Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 9.700.619 4.252.852Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 15.682.084 24.329.114Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11,13 6.008 59.307ESAS FAALİYET GELİRLERİ26.610.796 30.328.786Yönetim Ücretleri12 -5.959.804 -5.340.729Saklama Ücretleri12 -205.901 -191.549Danışmanlık Ücretleri12 0 -13.963Kurul Ücretleri12 -123.998 -403.754Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri12 -179 -1.703Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12,13 -7.513.342 -4.444.773ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-13.803.224 -10.396.471ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)12.807.572 19.932.315NET DÖNEM KARI (ZARARI)12.807.572 19.932.315DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)12.807.572 19.932.315http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916265BIST