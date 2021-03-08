***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
08.03.2021 19:21
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.017.484 1.938.050
Net Dönem Karı (Zararı)
12.291.226 17.254.955
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
12.387.425 -41.546.574
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.215.722 -8.713.597
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7 14.603.222 -32.825.306
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-75 -7.671
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-29.459.597 17.516.072
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5,8 2.511.731 -2.937.638
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -3.380.092 4.887.747
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-28.591.236 15.565.963
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-4.780.946 -6.775.547
Alınan Faiz
1.763.462 8.713.597
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.017.484 1.938.050
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.017.484 1.938.050
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.091.571 2.153.521
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.074.087 4.091.571
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.074.162 4.099.242
Diğer Alacaklar
5 5.132.380 4.644.817
Finansal Varlıklar
19 153.742.343 50.677.538
Diğer Varlıklar
7,8 323.418.750 415.034.904
TOPLAM VARLIKLAR
483.367.635 474.456.501
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 4.803.944 8.184.036
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
4.803.944 8.184.036
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
478.563.691 466.272.465
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
466.272.465 449.017.510
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
9 12.291.226 17.254.955
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
478.563.691 466.272.465
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 2.215.722 8.713.597
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 52.497.509 21.376.962
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -14.603.222 32.825.306
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11,13 160.544 235.134
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
40.270.553 63.150.999
Yönetim Ücretleri
12 -5.030.481 -4.866.790
Saklama Ücretleri
12 -218.336 -213.085
Kurul Ücretleri
12 -108.608 -104.330
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
0 -466.265
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12,13 -22.621.902 -40.245.574
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-27.979.327 -45.896.044
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.291.226 17.254.955
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
12.291.226 17.254.955
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
12.291.226 17.254.955
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916273
BIST