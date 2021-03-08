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***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

08.03.2021 19:21



***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.850.304 -2.548.541
Net Dönem Karı (Zararı)
9.283.947 26.461.373
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
9.705.510 -27.818.144
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -4.391.534 -12.394.169
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 14.101.416 -15.420.760
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
11 -4.372 -3.215
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-21.535.058 -12.606.962
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
8.141.712 5.788.902
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-12.465.486 -7.842.515
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-17.211.284 -10.553.349
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-2.545.601 -13.963.733
Alınan Faiz
4.395.905 11.415.192
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.850.304 -2.548.541
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.850.304 -2.548.541
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.813.841 5.362.382
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.664.145 2.813.841


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.668.517 2.817.056
Diğer Alacaklar
5 20.303.387 25.469.552
Finansal Varlıklar
18 149.495.310 73.444.199
Diğer Varlıklar
7,8 230.263.426 306.181.372
TOPLAM VARLIKLAR
404.730.640 407.912.179
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 22.715.974 35.181.460
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
22.715.974 35.181.460
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
382.014.666 372.730.719


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
372.730.719 346.269.346
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
9 9.283.947 26.461.373
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
382.014.666 372.730.719


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 4.395.905 12.397.384
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 44.967.025 13.285.768
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10 -14.101.416 15.420.760
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10,12 453.418 710.051
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
35.714.932 41.813.963
Yönetim Ücretleri
11 -4.300.122 -4.184.823
Saklama Ücretleri
11 -185.556 -172.634
Kurul Ücretleri
11 -86.932 -374.964
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
11 -16.322.558 -4.711.870
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11,12 -5.535.817 -5.908.299
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-26.430.985 -15.352.590
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.283.947 26.461.373
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
9.283.947 26.461.373
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
9.283.947 26.461.373



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916274


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Tam 2.764 2.834 36,87  
Yarım 1.336 1.371 17,84  
Çeyrek 670 686 8,92  
Gümüş.Ons 25,13 25,16 -0,03  
Gümüş Gr. 6,25 6,25 0,15  
B. Petrol 68,46 68,46 -0,90  
Seans Raporu 18:05
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