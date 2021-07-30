***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.07.2021 21:41
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.693.076
Net Dönem Karı (Zararı)
41.703
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-139.508
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -63.864
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -16.580
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -59.064
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-15.659.135
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6 -2.161.736
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 93.561
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-13.590.960
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-15.756.940
Alınan Faiz
63.864
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.720.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 15.720.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.924
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.924
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19 26.924
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
19 26.924
Diğer Alacaklar
6 2.161.736
Finansal Varlıklar
16 13.666.604
TOPLAM VARLIKLAR
15.855.264
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 93.561
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
93.561
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
15.761.703
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 41.703
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 15.720.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
15.761.703
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 63.864
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 59.064
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 16.580
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
139.508
Yönetim Ücretleri
8 -53.156
Saklama Ücretleri
8 -898
Denetim Ücretleri
8 -5.000
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -145
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -38.606
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-97.805
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
41.703
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
41.703
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
41.703
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953707
BIST