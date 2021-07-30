***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-15.693.076Net Dönem Karı (Zararı)41.703NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-139.508Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -63.864Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -16.580Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -59.064İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-15.659.135Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler6 -2.161.736Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler6 93.561İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-13.590.960FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-15.756.940Alınan Faiz63.864FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI15.720.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 15.720.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)26.924NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)26.924DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ19 26.924Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri19 26.924Diğer Alacaklar6 2.161.736Finansal Varlıklar16 13.666.604TOPLAM VARLIKLAR15.855.264YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 93.561TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)93.561TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)15.761.703Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 41.703Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 15.720.000TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)15.761.703Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 63.864Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 59.064Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 16.580ESAS FAALİYET GELİRLERİ139.508Yönetim Ücretleri8 -53.156Saklama Ücretleri8 -898Denetim Ücretleri8 -5.000Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -145Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -38.606ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-97.805ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)41.703NET DÖNEM KARI (ZARARI)41.703DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)41.703http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953707BIST