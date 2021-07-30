***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.558.801Net Dönem Karı (Zararı)-58.279NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-8.074Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -483Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -790Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -6.801İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-5.492.931Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler6 27.344İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler16 -5.520.275FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-5.559.284Alınan Faiz12 483FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.560.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 5.560.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.199NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.199DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ19 1.199Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri19 1.199Finansal Varlıklar16 5.527.866TOPLAM VARLIKLAR5.529.065YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 27.344TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)27.344TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)5.501.721Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 -58.279Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 5.560.000TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)5.501.721Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 483Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 6.801Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 790ESAS FAALİYET GELİRLERİ8.074Yönetim Ücretleri8 -22.251Saklama Ücretleri8 -331Denetim Ücretleri8 -5.000Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -101Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -38.670ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-66.353ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-58.279NET DÖNEM KARI (ZARARI)-58.279DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-58.279http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953708BIST