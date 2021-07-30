***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.07.2021 21:41
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.558.801
Net Dönem Karı (Zararı)
-58.279
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-8.074
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -483
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -790
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -6.801
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-5.492.931
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 27.344
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
16 -5.520.275
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-5.559.284
Alınan Faiz
12 483
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.560.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 5.560.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.199
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.199
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19 1.199
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
19 1.199
Finansal Varlıklar
16 5.527.866
TOPLAM VARLIKLAR
5.529.065
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 27.344
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
27.344
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
5.501.721
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 -58.279
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 5.560.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
5.501.721
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 483
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 6.801
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 790
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
8.074
Yönetim Ücretleri
8 -22.251
Saklama Ücretleri
8 -331
Denetim Ücretleri
8 -5.000
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -101
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -38.670
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-66.353
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-58.279
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-58.279
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-58.279
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953708
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