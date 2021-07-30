***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.07.2021 21:41
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.979.955
Net Dönem Karı (Zararı)
797.631
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-850.544
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -507.423
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -51.845
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -291.276
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-10.434.465
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6 -4.456
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 34.963
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
16 -10.464.972
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-10.487.378
Alınan Faiz
12 507.423
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.000.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 10.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.045
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.045
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19 20.045
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
19 20.045
Diğer Alacaklar
6 4.456
Finansal Varlıklar
16 10.808.093
TOPLAM VARLIKLAR
10.832.594
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 34.963
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
34.963
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10.797.631
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 797.631
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 10.000.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10.797.631
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 507.423
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 291.276
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 51.845
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
850.544
Yönetim Ücretleri
8 -41.647
Saklama Ücretleri
8 -1.843
Denetim Ücretleri
8 -5.000
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -420
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -4.003
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-52.913
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
797.631
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
797.631
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
797.631
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953709
BIST