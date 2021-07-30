***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-9.979.955Net Dönem Karı (Zararı)797.631NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-850.544Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -507.423Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -51.845Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -291.276İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-10.434.465Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler6 -4.456Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler6 34.963İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler16 -10.464.972FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-10.487.378Alınan Faiz12 507.423FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.000.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 10.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)20.045NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)20.045DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ19 20.045Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri19 20.045Diğer Alacaklar6 4.456Finansal Varlıklar16 10.808.093TOPLAM VARLIKLAR10.832.594YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 34.963TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)34.963TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10.797.631Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 797.631Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 10.000.000TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10.797.631Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 507.423Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 291.276Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 51.845ESAS FAALİYET GELİRLERİ850.544Yönetim Ücretleri8 -41.647Saklama Ücretleri8 -1.843Denetim Ücretleri8 -5.000Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -420Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -4.003ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-52.913ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)797.631NET DÖNEM KARI (ZARARI)797.631DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)797.631http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953709BIST