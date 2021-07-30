***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-199.996.085Net Dönem Karı (Zararı)11.683.971NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-11.979.210Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -799Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -3.635.062Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -8.343.349İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-199.701.645Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler6 -3.340Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler6 217.812İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler16 -199.916.117FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-199.996.884Alınan Faiz12 799FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI200.000.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 200.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.915NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.915DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ19 3.915Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri19 3.915Diğer Alacaklar6 3.340Finansal Varlıklar16 211.894.528TOPLAM VARLIKLAR211.901.783YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 217.812TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)217.812TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)211.683.971Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 11.683.971Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 200.000.000TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)211.683.971Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 799Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 8.343.349Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 3.635.062ESAS FAALİYET GELİRLERİ11.979.210Yönetim Ücretleri8 -170.325Saklama Ücretleri8 -25.192Denetim Ücretleri8 -4.000Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -62.925Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -32.797ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-295.239ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)11.683.971NET DÖNEM KARI (ZARARI)11.683.971DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)11.683.971http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953710BIST