***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.07.2021 21:42
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-199.996.085
Net Dönem Karı (Zararı)
11.683.971
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-11.979.210
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -799
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -3.635.062
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -8.343.349
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-199.701.645
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6 -3.340
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 217.812
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
16 -199.916.117
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-199.996.884
Alınan Faiz
12 799
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
200.000.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 200.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.915
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.915
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19 3.915
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
19 3.915
Diğer Alacaklar
6 3.340
Finansal Varlıklar
16 211.894.528
TOPLAM VARLIKLAR
211.901.783
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 217.812
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
217.812
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
211.683.971
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 11.683.971
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 200.000.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
211.683.971
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 799
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 8.343.349
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 3.635.062
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
11.979.210
Yönetim Ücretleri
8 -170.325
Saklama Ücretleri
8 -25.192
Denetim Ücretleri
8 -4.000
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -62.925
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -32.797
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-295.239
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.683.971
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
11.683.971
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
11.683.971
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953710
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