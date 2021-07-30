***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-10.596.267Net Dönem Karı (Zararı)4.022.718NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-3.822.673Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -140.501Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -3.627.236Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -54.936İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-10.936.813Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler6 -296Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler6 42.323İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler16 -10.978.840FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-10.736.768Alınan Faiz12 140.501FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.600.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 10.600.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.733NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.733DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ19 3.733Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri19 3.733Diğer Alacaklar6 296Finansal Varlıklar16 7.161.012Diğer Varlıklar16 7.500.000TOPLAM VARLIKLAR14.665.041YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 42.323TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)42.323TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)14.622.718Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 4.022.718Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 10.600.000TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)14.622.718Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 140.501Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 54.936Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 3.627.236Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 258.866ESAS FAALİYET GELİRLERİ4.081.539Yönetim Ücretleri8 -30.044Saklama Ücretleri8 -1.647Denetim Ücretleri8 -4.000Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -189Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -22.941ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-58.821ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.022.718NET DÖNEM KARI (ZARARI)4.022.718DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)4.022.718http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953711BIST