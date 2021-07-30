***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.07.2021 21:42
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.596.267
Net Dönem Karı (Zararı)
4.022.718
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.822.673
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -140.501
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -3.627.236
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -54.936
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-10.936.813
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6 -296
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 42.323
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
16 -10.978.840
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-10.736.768
Alınan Faiz
12 140.501
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.600.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 10.600.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.733
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.733
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19 3.733
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
19 3.733
Diğer Alacaklar
6 296
Finansal Varlıklar
16 7.161.012
Diğer Varlıklar
16 7.500.000
TOPLAM VARLIKLAR
14.665.041
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 42.323
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
42.323
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
14.622.718
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 4.022.718
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 10.600.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
14.622.718
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 140.501
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 54.936
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 3.627.236
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 258.866
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.081.539
Yönetim Ücretleri
8 -30.044
Saklama Ücretleri
8 -1.647
Denetim Ücretleri
8 -4.000
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -189
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -22.941
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-58.821
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.022.718
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.022.718
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
4.022.718
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953711
BIST