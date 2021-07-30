***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.07.2021 22:45
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.847 872.132
Net Dönem Karı (Zararı)
1.475.184 722.080
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-936.186 -1.850.205
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 0 -514.442
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -936.186 -1.991.598
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
655.835
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-523.151 1.485.815
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
1.123.185 483.849
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-168.496 -46.614
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.477.840 1.048.580
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
15.847 357.690
Alınan Faiz
514.442
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.847 872.132
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.847 872.132
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.637 4.503
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 19.484 876.635
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 19.484 3.637
Diğer Alacaklar
7 2.298.342 2.873.527
Finansal Varlıklar
19 28.525.737 20.062.711
Diğer Varlıklar
5,8 294.691.290 301.288.290
TOPLAM VARLIKLAR
325.534.853 324.228.165
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
7 968.820 1.137.316
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
968.820 1.137.316
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
324.566.033 323.090.849
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
323.090.849 309.939.261
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
9 1.475.184 722.080
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
324.566.033 310.661.341
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 0 514.442
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 3.289.378 655.835
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 936.186 1.991.599
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.225.564 3.161.876
Yönetim Ücretleri
12 -1.707.236 -1.632.751
Saklama Ücretleri
12 -71.192 -68.430
MKK Ücretleri
12 -4.602 -3.840
Denetim Ücretleri
12 -8.650 -7.500
Danışmanlık Ücretleri
12 -9.050
Kurul Ücretleri
12 -32.419 -31.008
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
12 -155 -1.249
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -917.076 -695.018
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.750.380 -2.439.796
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.475.184 722.080
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.475.184 722.080
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.475.184 722.080
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953841
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