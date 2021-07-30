***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI15.847 872.132Net Dönem Karı (Zararı)1.475.184 722.080NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-936.186 -1.850.205Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 0 -514.442Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 -936.186 -1.991.598Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler655.835İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-523.151 1.485.815Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler1.123.185 483.849Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-168.496 -46.614İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.477.840 1.048.580FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR15.847 357.690Alınan Faiz514.442FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)15.847 872.132NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)15.847 872.132DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.637 4.503DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 19.484 876.635Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 19.484 3.637Diğer Alacaklar7 2.298.342 2.873.527Finansal Varlıklar19 28.525.737 20.062.711Diğer Varlıklar5,8 294.691.290 301.288.290TOPLAM VARLIKLAR325.534.853 324.228.165YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar7 968.820 1.137.316TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)968.820 1.137.316TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)324.566.033 323.090.849Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)323.090.849 309.939.261Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)9 1.475.184 722.080TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)324.566.033 310.661.341Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 0 514.442Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 3.289.378 655.835Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 936.186 1.991.599ESAS FAALİYET GELİRLERİ4.225.564 3.161.876Yönetim Ücretleri12 -1.707.236 -1.632.751Saklama Ücretleri12 -71.192 -68.430MKK Ücretleri12 -4.602 -3.840Denetim Ücretleri12 -8.650 -7.500Danışmanlık Ücretleri12 -9.050Kurul Ücretleri12 -32.419 -31.008Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri12 -155 -1.249Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -917.076 -695.018ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.750.380 -2.439.796ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.475.184 722.080NET DÖNEM KARI (ZARARI)1.475.184 722.080DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)1.475.184 722.080http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953841BIST