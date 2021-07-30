***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.281.653 9.598.041Net Dönem Karı (Zararı)23.062.540 -555.990NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-12.829.860 2.191.717Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -15.201 -3.447.573Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 -12.812.851 5.639.290Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-1.808İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-12.531.342 6.759.427Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler5.812.784 5.829.048Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-705.691 1.834.217İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-17.638.435 -903.838FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-2.298.662 8.395.154Alınan Faiz17.009 1.202.887FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.281.653 9.598.041NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.281.653 9.598.041DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.664.145 2.813.841DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.382.492 12.411.882Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 2.384.300 4.668.517Diğer Alacaklar5 17.069.855 20.303.387Finansal Varlıklar19 204.441.161 149.495.310Diğer Varlıklar7,8 203.192.174 230.263.426TOPLAM VARLIKLAR427.087.490 404.730.640YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 22.010.284 22.715.974TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)22.010.284 22.715.974TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)405.077.206 382.014.666Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)382.014.666 372.730.719Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)9 23.062.540 -555.990TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)405.077.206 372.174.729Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 17.009 3.447.573Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 19.408.198 14.441.539Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 12.812.851 -5.639.290Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11,13 140.440 342.119ESAS FAALİYET GELİRLERİ32.378.498 12.591.941Yönetim Ücretleri12 -2.214.417 -2.178.754Saklama Ücretleri12 -93.136 -97.938MKK Ücretleri-3.840Denetim Ücretleri-8.625 -7.500Kurul Ücretleri12 -52.412 -37.255Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri12 -3.830.596 -8.091.855Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -3.116.772 -2.730.789ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-9.315.958 -13.147.931ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)23.062.540 -555.990NET DÖNEM KARI (ZARARI)23.062.540 -555.990DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)23.062.540 -555.990http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953848BIST