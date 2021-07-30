***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.07.2021 22:47
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.281.653 9.598.041
Net Dönem Karı (Zararı)
23.062.540 -555.990
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-12.829.860 2.191.717
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -15.201 -3.447.573
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -12.812.851 5.639.290
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.808
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-12.531.342 6.759.427
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5.812.784 5.829.048
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-705.691 1.834.217
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-17.638.435 -903.838
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-2.298.662 8.395.154
Alınan Faiz
17.009 1.202.887
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.281.653 9.598.041
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.281.653 9.598.041
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.664.145 2.813.841
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.382.492 12.411.882
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.384.300 4.668.517
Diğer Alacaklar
5 17.069.855 20.303.387
Finansal Varlıklar
19 204.441.161 149.495.310
Diğer Varlıklar
7,8 203.192.174 230.263.426
TOPLAM VARLIKLAR
427.087.490 404.730.640
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 22.010.284 22.715.974
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
22.010.284 22.715.974
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
405.077.206 382.014.666
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
382.014.666 372.730.719
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
9 23.062.540 -555.990
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
405.077.206 372.174.729
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 17.009 3.447.573
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 19.408.198 14.441.539
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 12.812.851 -5.639.290
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11,13 140.440 342.119
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
32.378.498 12.591.941
Yönetim Ücretleri
12 -2.214.417 -2.178.754
Saklama Ücretleri
12 -93.136 -97.938
MKK Ücretleri
-3.840
Denetim Ücretleri
-8.625 -7.500
Kurul Ücretleri
12 -52.412 -37.255
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
12 -3.830.596 -8.091.855
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -3.116.772 -2.730.789
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-9.315.958 -13.147.931
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
23.062.540 -555.990
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
23.062.540 -555.990
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
23.062.540 -555.990
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953848
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