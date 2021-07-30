***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-120.639Net Dönem Karı (Zararı)-7.399NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-2.081Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 -2.081İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-111.159Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-82Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler8.984İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-120.061FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-120.639FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI130.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit9 130.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.361NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.361DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 9.361Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 9.361Finansal Varlıklar19 122.142Diğer Varlıklar7 82TOPLAM VARLIKLAR131.585YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 8.984TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)8.984TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)122.601Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)9 -7.399Katılma Payı İhraç Tutarı (+)9 130.000TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)122.601Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 2.081ESAS FAALİYET GELİRLERİ2.081Yönetim Ücretleri12 -257Saklama Ücretleri12 -7MKK Ücretleri-9.075Kurul Ücretleri12 -7Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri12 -6Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -128ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-9.480ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-7.399NET DÖNEM KARI (ZARARI)-7.399DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-7.399http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953849BIST