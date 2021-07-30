***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.07.2021 22:47
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-120.639
Net Dönem Karı (Zararı)
-7.399
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.081
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -2.081
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-111.159
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-82
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8.984
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-120.061
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-120.639
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
130.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9 130.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.361
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.361
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 9.361
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 9.361
Finansal Varlıklar
19 122.142
Diğer Varlıklar
7 82
TOPLAM VARLIKLAR
131.585
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 8.984
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
8.984
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
122.601
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
9 -7.399
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
9 130.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
122.601
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 2.081
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.081
Yönetim Ücretleri
12 -257
Saklama Ücretleri
12 -7
MKK Ücretleri
-9.075
Kurul Ücretleri
12 -7
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
12 -6
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -128
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-9.480
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-7.399
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.399
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.399
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953849
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