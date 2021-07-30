***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.07.2021 22:48
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
636.141 -14.479.937
Net Dönem Karı (Zararı)
39.009.854 5.143.861
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-36.372.704 -7.665.071
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -69.424 -1.052.310
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -36.303.280 -6.612.761
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.815.604 -12.974.136
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5.253.360 435.992
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.750.415 308.255
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-8.819.379 -13.718.383
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
821.546 -15.495.346
Alınan Faiz
11 -185.405 1.015.409
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
636.141 -14.479.937
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
636.141 -14.479.937
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.784.208 17.297.387
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.420.349 2.817.450
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.420.773 2.783.707
Diğer Alacaklar
5 2.269.090 3.983.962
Finansal Varlıklar
19 142.107.664 85.691.600
Diğer Varlıklar
7,8 489.082.378 503.660.366
TOPLAM VARLIKLAR
636.879.905 596.119.635
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 132.908.965 131.158.549
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
132.908.965 131.158.549
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
503.970.940 464.961.086
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
464.961.086 452.153.514
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
9 39.009.854 5.143.861
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
503.970.940 457.297.375
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 69.424 1.052.020
Temettü Gelirleri
0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 9.465.164 2.894.092
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 36.303.280 6.612.761
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11,13 3.680 6.009
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
45.841.548 10.564.882
Yönetim Ücretleri
12 -3.331.313 -2.842.190
Saklama Ücretleri
12 -109.954 -103.249
MKK Ücretleri
0 -3.840
Denetim Ücretleri
12 -8.625 -7.500
Danışmanlık Ücretleri
12 -6.000
Kurul Ücretleri
12 -64.587 -45.623
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
12 -167.088 -1.021
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -3.144.127 -2.417.598
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-6.831.694 -5.421.021
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
39.009.854 5.143.861
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
39.009.854 5.143.861
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
39.009.854 5.143.861
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953850
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