***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI636.141 -14.479.937Net Dönem Karı (Zararı)39.009.854 5.143.861NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-36.372.704 -7.665.071Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -69.424 -1.052.310Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 -36.303.280 -6.612.761İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-1.815.604 -12.974.136Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler5.253.360 435.992Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.750.415 308.255İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-8.819.379 -13.718.383FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR821.546 -15.495.346Alınan Faiz11 -185.405 1.015.409FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)636.141 -14.479.937NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)636.141 -14.479.937DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.784.208 17.297.387DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 3.420.349 2.817.450Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 3.420.773 2.783.707Diğer Alacaklar5 2.269.090 3.983.962Finansal Varlıklar19 142.107.664 85.691.600Diğer Varlıklar7,8 489.082.378 503.660.366TOPLAM VARLIKLAR636.879.905 596.119.635YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 132.908.965 131.158.549TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)132.908.965 131.158.549TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)503.970.940 464.961.086Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)464.961.086 452.153.514Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)9 39.009.854 5.143.861TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)503.970.940 457.297.375Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 69.424 1.052.020Temettü GelirleriFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 9.465.164 2.894.092Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 36.303.280 6.612.761Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11,13 3.680 6.009ESAS FAALİYET GELİRLERİ45.841.548 10.564.882Yönetim Ücretleri12 -3.331.313 -2.842.190Saklama Ücretleri12 -109.954 -103.249MKK Ücretleri0 -3.840Denetim Ücretleri12 -8.625 -7.500Danışmanlık Ücretleri12 -6.000Kurul Ücretleri12 -64.587 -45.623Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri12 -167.088 -1.021Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -3.144.127 -2.417.598ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-6.831.694 -5.421.021ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)39.009.854 5.143.861NET DÖNEM KARI (ZARARI)39.009.854 5.143.861DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)39.009.854 5.143.861http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953850BIST