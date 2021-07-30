***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.07.2021 22:48
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-288.129 -3.695.073
Net Dönem Karı (Zararı)
5.271.786 4.875.459
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
42.930.160 -10.570.533
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -8.482.494 -2.169.394
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 51.412.872 -8.401.139
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-218
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-64.998.747 399.124
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
32.319.285 -640.147
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.000.036 -4.076.853
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-94.317.996 5.116.124
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-16.796.801 -5.295.950
Alınan Faiz
11 16.508.672 1.600.877
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-288.129 -3.695.073
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-288.129 -3.695.073
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.074.087 4.091.571
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 785.958 396.498
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 786.176 1.074.162
Diğer Alacaklar
5 2.642.555 5.132.380
Finansal Varlıklar
19 428.046.364 153.742.343
Diğer Varlıklar
7,8 54.164.290 323.418.750
TOPLAM VARLIKLAR
485.639.385 483.367.635
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 1.803.908 4.803.944
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.803.908 4.803.944
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
483.835.477 478.563.691
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
478.563.691 466.272.465
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
9 5.271.786 4.875.459
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
483.835.477 471.147.924
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 8.482.494 2.169.394
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 59.819.044 5.764.320
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -51.412.872 8.401.139
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11,13 154.095 25.213
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
17.042.761 16.360.066
Yönetim Ücretleri
12 -2.506.111 -2.501.743
Saklama Ücretleri
12 -116.852 -110.542
MKK Ücretleri
0 -3.841
Denetim Ücretleri
12 -8.625 -7.500
Kurul Ücretleri
12 -62.158 -47.239
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
12 -26.358
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -9.050.871 -8.813.742
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-11.770.975 -11.484.607
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.271.786 4.875.459
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.271.786 4.875.459
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
5.271.786 4.875.459
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953851
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