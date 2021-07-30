***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-288.129 -3.695.073Net Dönem Karı (Zararı)5.271.786 4.875.459NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER42.930.160 -10.570.533Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -8.482.494 -2.169.394Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 51.412.872 -8.401.139Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-218İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-64.998.747 399.124Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler32.319.285 -640.147Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-3.000.036 -4.076.853İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-94.317.996 5.116.124FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-16.796.801 -5.295.950Alınan Faiz11 16.508.672 1.600.877FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen NakitKatılma Payı İadeleri İçin Ödenen NakitYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-288.129 -3.695.073NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-288.129 -3.695.073DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.074.087 4.091.571DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 785.958 396.498Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 786.176 1.074.162Diğer Alacaklar5 2.642.555 5.132.380Finansal Varlıklar19 428.046.364 153.742.343Diğer Varlıklar7,8 54.164.290 323.418.750TOPLAM VARLIKLAR485.639.385 483.367.635YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 1.803.908 4.803.944TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.803.908 4.803.944TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)483.835.477 478.563.691Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)478.563.691 466.272.465Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)9 5.271.786 4.875.459TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)483.835.477 471.147.924Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 8.482.494 2.169.394Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 59.819.044 5.764.320Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 -51.412.872 8.401.139Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11,13 154.095 25.213ESAS FAALİYET GELİRLERİ17.042.761 16.360.066Yönetim Ücretleri12 -2.506.111 -2.501.743Saklama Ücretleri12 -116.852 -110.542MKK Ücretleri0 -3.841Denetim Ücretleri12 -8.625 -7.500Kurul Ücretleri12 -62.158 -47.239Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri12 -26.358Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -9.050.871 -8.813.742ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-11.770.975 -11.484.607ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.271.786 4.875.459NET DÖNEM KARI (ZARARI)5.271.786 4.875.459DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)5.271.786 4.875.459http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953851BIST