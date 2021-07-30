***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.07.2021 22:48
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.000 310.268
Net Dönem Karı (Zararı)
-2.495.292 -1.884.587
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-324.451 -539.107
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 0 -765.092
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -324.451 225.284
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
701
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
2.824.743 2.733.962
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
189 532
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
182.521 -15.583
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.642.033 2.749.013
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
5.000 310.268
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.000 310.268
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.000 310.268
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
12.350 12.350
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 17.350 322.618
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 17.350 12.350
Diğer Alacaklar
6 1.085 1.274
Finansal Varlıklar
18 8.308.051 10.625.631
Diğer Varlıklar
6 218.239.639 218.239.639
TOPLAM VARLIKLAR
226.566.125 228.878.894
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 1.404.107 1.221.584
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.404.107 1.221.584
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
225.162.018 227.657.310
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
227.657.310 231.904.564
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
9 -2.495.292 -1.884.587
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
225.162.018 230.019.977
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 0 765.092
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 313.983 64.534
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 324.451 -225.284
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
638.434 604.342
Yönetim Ücretleri
12 -2.385.956 -2.433.463
Saklama Ücretleri
12 -27.139 -40.375
Denetim Ücretleri
12 -18.850 -8.580
Danışmanlık Ücretleri
12 -688.825 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
12 -327 -410
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -12.629 -6.101
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.133.726 -2.488.929
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.495.292 -1.884.587
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.495.292 -1.884.587
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.495.292 -1.884.587
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953852
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