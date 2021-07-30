***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.000 310.268Net Dönem Karı (Zararı)-2.495.292 -1.884.587NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-324.451 -539.107Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 0 -765.092Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 -324.451 225.284Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler701İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER2.824.743 2.733.962Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler189 532Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler182.521 -15.583İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler2.642.033 2.749.013FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR5.000 310.268FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.000 310.268NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.000 310.268DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ12.350 12.350DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 17.350 322.618Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 17.350 12.350Diğer Alacaklar6 1.085 1.274Finansal Varlıklar18 8.308.051 10.625.631Diğer Varlıklar6 218.239.639 218.239.639TOPLAM VARLIKLAR226.566.125 228.878.894YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 1.404.107 1.221.584TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.404.107 1.221.584TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)225.162.018 227.657.310Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)227.657.310 231.904.564Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)9 -2.495.292 -1.884.587TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)225.162.018 230.019.977Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 0 765.092Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 313.983 64.534Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 324.451 -225.284ESAS FAALİYET GELİRLERİ638.434 604.342Yönetim Ücretleri12 -2.385.956 -2.433.463Saklama Ücretleri12 -27.139 -40.375Denetim Ücretleri12 -18.850 -8.580Danışmanlık Ücretleri12 -688.825 0Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri12 -327 -410Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -12.629 -6.101ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-3.133.726 -2.488.929ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-2.495.292 -1.884.587NET DÖNEM KARI (ZARARI)-2.495.292 -1.884.587DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-2.495.292 -1.884.587http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953852BIST