***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-19.316Net Dönem Karı (Zararı)-193.834NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER75.702Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 75.702İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER98.816Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler190Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-8.897.807İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler8.996.433FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-19.316FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIKatılma Payı İhraçlarından Elde Edilen NakitYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-19.316NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-19.316DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ36.053DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 16.737Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 16.737 36.053Diğer Alacaklar6 1.452 1.641Finansal Varlıklar18 3.312.717 12.384.852Diğer Varlıklar5 52.460.094 52.460.094TOPLAM VARLIKLAR55.791.000 64.882.640YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 6.555.888 15.453.694TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)6.555.888 15.453.694TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)49.235.112 49.428.946Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)49.428.946Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)9 -193.834TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)49.235.112Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 568.838Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 -75.702ESAS FAALİYET GELİRLERİ493.136Yönetim Ücretleri12 -593.807Saklama Ücretleri12 -6.160Denetim Ücretleri12 -27.700Danışmanlık Ücretleri12 -51.920Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri12 -52Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -7.331ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-686.970ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-193.834NET DÖNEM KARI (ZARARI)-193.834DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-193.834http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953853BIST