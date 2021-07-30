***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.07.2021 22:48
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-19.316
Net Dönem Karı (Zararı)
-193.834
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
75.702
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 75.702
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
98.816
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
190
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-8.897.807
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8.996.433
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-19.316
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-19.316
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-19.316
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
36.053
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 16.737
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 16.737 36.053
Diğer Alacaklar
6 1.452 1.641
Finansal Varlıklar
18 3.312.717 12.384.852
Diğer Varlıklar
5 52.460.094 52.460.094
TOPLAM VARLIKLAR
55.791.000 64.882.640
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 6.555.888 15.453.694
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
6.555.888 15.453.694
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
49.235.112 49.428.946
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
49.428.946
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
9 -193.834
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
49.235.112
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 568.838
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -75.702
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
493.136
Yönetim Ücretleri
12 -593.807
Saklama Ücretleri
12 -6.160
Denetim Ücretleri
12 -27.700
Danışmanlık Ücretleri
12 -51.920
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
12 -52
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -7.331
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-686.970
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-193.834
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-193.834
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-193.834
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953853
BIST