***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.572.475Net Dönem Karı (Zararı)11 3.568.314NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-3.999.929Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-3.859.099Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 -140.830İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER3.144.991Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-435.360Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler164.756İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler3.415.595FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR2.713.376Alınan Faiz11 3.859.099FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIKatılma Payı İhraçlarından Elde Edilen NakitYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.572.475NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.572.475DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 10.112DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6.582.587Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 6.582.587 10.112Diğer Alacaklar6 870.476 435.116Finansal Varlıklar18 41.950.801 46.136.983Diğer Varlıklar5 911.417TOPLAM VARLIKLAR50.315.281 46.582.211YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 222.146 57.390TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)222.1 50.093.135 46.524.821Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)46.524.821Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)9 3.568.314TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)50.093.135Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 3.859.099Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 130.500Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 140.830ESAS FAALİYET GELİRLERİ4.130.429Yönetim Ücretleri12 -388.724Saklama Ücretleri12 -12.179Denetim Ücretleri12 -27.700Danışmanlık Ücretleri12 -117.030Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -16.482ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-562.115ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.568.314NET DÖNEM KARI (ZARARI)3.568.314DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)3.568.314http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953919BIST