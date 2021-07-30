***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.07.2021 23:33
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.572.475
Net Dönem Karı (Zararı)
11 3.568.314
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.999.929
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.859.099
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -140.830
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
3.144.991
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-435.360
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
164.756
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.415.595
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
2.713.376
Alınan Faiz
11 3.859.099
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.572.475
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.572.475
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 10.112
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.582.587
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 6.582.587 10.112
Diğer Alacaklar
6 870.476 435.116
Finansal Varlıklar
18 41.950.801 46.136.983
Diğer Varlıklar
5 911.417
TOPLAM VARLIKLAR
50.315.281 46.582.211
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 222.146 57.390
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
222.1 50.093.135 46.524.821
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
46.524.821
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
9 3.568.314
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
50.093.135
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 3.859.099
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 130.500
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 140.830
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.130.429
Yönetim Ücretleri
12 -388.724
Saklama Ücretleri
12 -12.179
Denetim Ücretleri
12 -27.700
Danışmanlık Ücretleri
12 -117.030
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -16.482
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-562.115
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.568.314
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.568.314
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.568.314
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953919
BIST