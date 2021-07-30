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***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

30.07.2021 23:34



***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.190.249 18.524
Net Dönem Karı (Zararı)
-108.374 282.086
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-53.107 -482.100
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
214 -461
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -214 -249.222
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -53.107 -236.576
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
4.159
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.028.554 605.558
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-955.994 -497.970
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
12.281 79.590
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-84.841 1.023.938
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.190.035 405.544
Alınan Faiz
11 -214 249.222
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-636.242
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.190.249 18.524
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.190.249 18.524
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.522.090 42.505
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 331.841 61.029


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 332.055 1.522.905
Diğer Alacaklar
6 1.174.567 218.573
Finansal Varlıklar
17 6.270.056 6.131.293
Diğer Varlıklar
5 5.107.110 5.107.110
TOPLAM VARLIKLAR
12.883.788 12.979.881
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 91.076 78.795
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
91.076 78.795
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
12.792.712 12.901.086


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
12.901.086 11.267.391
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
9 -108.374 282.086
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
12.792.712 11.549.477


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 0 249.683
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 141.133 -4.159
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 53.107 236.576
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
194.240 482.100
Yönetim Ücretleri
12 -135.757 -121.128
Saklama Ücretleri
12 -1.239 -3.754
Denetim Ücretleri
12 -18.850 -8.040
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
12 -1.656 59
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -145.112 -66.733
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-302.614 -199.596
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-108.374 282.504
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-108.374 282.504
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-108.374 282.504



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953920


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Yarım 1.577 1.618 -13,59  
Çeyrek 791 809 -6,80  
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