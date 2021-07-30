***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.190.249 18.524Net Dönem Karı (Zararı)-108.374 282.086NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-53.107 -482.100Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler214 -461Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -214 -249.222Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 -53.107 -236.576Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler4.159İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-1.028.554 605.558Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-955.994 -497.970Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler12.281 79.590İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-84.841 1.023.938FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-1.190.035 405.544Alınan Faiz11 -214 249.222Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-636.242FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.190.249 18.524NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.190.249 18.524DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.522.090 42.505DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 331.841 61.029Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 332.055 1.522.905Diğer Alacaklar6 1.174.567 218.573Finansal Varlıklar17 6.270.056 6.131.293Diğer Varlıklar5 5.107.110 5.107.110TOPLAM VARLIKLAR12.883.788 12.979.881YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 91.076 78.795TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)91.076 78.795TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)12.792.712 12.901.086Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)12.901.086 11.267.391Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)9 -108.374 282.086TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)12.792.712 11.549.477Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 0 249.683Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 141.133 -4.159Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 53.107 236.576ESAS FAALİYET GELİRLERİ194.240 482.100Yönetim Ücretleri12 -135.757 -121.128Saklama Ücretleri12 -1.239 -3.754Denetim Ücretleri12 -18.850 -8.040Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri12 -1.656 59Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -145.112 -66.733ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-302.614 -199.596ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-108.374 282.504NET DÖNEM KARI (ZARARI)-108.374 282.504DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-108.374 282.504http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953920BIST