***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.234.223 -6.982.875Net Dönem Karı (Zararı)11 2.703.359 16.359NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-2.404.556 -26.902Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 -2.400.931 -26.902Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-3.625 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER935.420 -6.972.332Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler2.108.678 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler24.131 9.800İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler4 -1.197.389 -6.982.132FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR1.234.223 -6.982.875FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.187.306 7.000.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 4.187.306 7.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.421.529 17.125NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.421.529 17.125DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ42.505 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 5.464.034 17.125Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 5.467.658 11.190Diğer Alacaklar6 3.139.231 5.247.909Finansal Varlıklar18 5.270.008 7.677.969Diğer Varlıklar5 6.591.372 616.406TOPLAM VARLIKLAR20.468.269 13.553.474YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 65.816 41.686TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)65.816 41.686TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)20.402.453 13.511.788Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)13.511.788 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)9 2.703.359 16.359Katılma Payı İhraç Tutarı (+)9 4.187.306 7.000.000TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)20.402.453 7.016.359Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 2.400.931 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 460.271 26.902ESAS FAALİYET GELİRLERİ2.861.202 26.902Yönetim Ücretleri12 -91.157 -4.245Saklama Ücretleri12 -1.239 -134Denetim Ücretleri12 -16.800 -5.000Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri12 -1.730 -737Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -46.917 -427ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-157.843 -10.543ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.703.359 16.359NET DÖNEM KARI (ZARARI)2.703.359 16.359DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)2.703.359 16.359http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953922BIST