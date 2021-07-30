***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.07.2021 23:37
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.234.223 -6.982.875
Net Dönem Karı (Zararı)
11 2.703.359 16.359
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.404.556 -26.902
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -2.400.931 -26.902
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-3.625 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
935.420 -6.972.332
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
2.108.678 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
24.131 9.800
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
4 -1.197.389 -6.982.132
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
1.234.223 -6.982.875
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.187.306 7.000.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 4.187.306 7.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.421.529 17.125
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.421.529 17.125
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
42.505 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.464.034 17.125
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.467.658 11.190
Diğer Alacaklar
6 3.139.231 5.247.909
Finansal Varlıklar
18 5.270.008 7.677.969
Diğer Varlıklar
5 6.591.372 616.406
TOPLAM VARLIKLAR
20.468.269 13.553.474
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 65.816 41.686
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
65.816 41.686
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
20.402.453 13.511.788
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
13.511.788 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
9 2.703.359 16.359
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
9 4.187.306 7.000.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
20.402.453 7.016.359
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 2.400.931 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 460.271 26.902
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.861.202 26.902
Yönetim Ücretleri
12 -91.157 -4.245
Saklama Ücretleri
12 -1.239 -134
Denetim Ücretleri
12 -16.800 -5.000
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
12 -1.730 -737
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -46.917 -427
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-157.843 -10.543
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.703.359 16.359
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.703.359 16.359
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.703.359 16.359
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953922
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