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***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

15.02.2022 11:30
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
537.570
Net Dönem Karı (Zararı)
453.440
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-543.003
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -101
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -542.902
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
627.133
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6 -50.536.233
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 50.620.464
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
12 542.902
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
537.570
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.000.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 10.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.537.570
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.537.570
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 10.537.570


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 10.537.671
Diğer Alacaklar
6 50.536.233
TOPLAM VARLIKLAR
61.073.904
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 50.620.464
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
50.620.464
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10.453.440


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
11 453.440
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
11 10.000.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
11 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10.453.440


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 542.902
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 101
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
543.003
Yönetim Ücretleri
10 -57.978
Saklama Ücretleri
10 -1.263
Denetim Ücretleri
10 -10.000
Danışmanlık Ücretleri
10 -15.220
Kurul Ücretleri
10 -523
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -4
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -4.575
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-89.563
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
453.440
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
453.440
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
453.440



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001753


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CEOEM 16,77 35.369.987 % 9,97  
OYLUM 5,87 11.385.948 % 9,93  
ATSYH 14,60 805.949 % 9,04  
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Frank 14,6337 14,7218 % 0,08  
Riyal 3,6159 3,6341 % 0,12  
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12:51 Alış Satış %  
Altın Ons 1.856 1.857 -15,45  
Altın Gr. 811 811 -7,31  
Cumhuriyet 5.390 5.472 -5,00  
Tam 5.360 5.494 -10,27  
Yarım 2.591 2.658 -4,97  
Çeyrek 1.300 1.329 -2,48  
Gümüş.Ons 23,43 23,47 -0,42  
Gümüş Gr. 10,23 10,24 -0,19  
B. Petrol 94,24 94,24 -2,24  
Seans Raporu 12:51
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