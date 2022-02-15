***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI537.570Net Dönem Karı (Zararı)453.440NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-543.003Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -101Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -542.902İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER627.133Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler6 -50.536.233Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler6 50.620.464İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler12 542.902FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR537.570FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.000.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit11 10.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.537.570NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.537.570DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 10.537.570Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 10.537.671Diğer Alacaklar6 50.536.233TOPLAM VARLIKLAR61.073.904YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 50.620.464TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)50.620.464TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10.453.440Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)11 453.440Katılma Payı İhraç Tutarı (+)11 10.000.000Katılma Payı İade Tutarı (-)11 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10.453.440Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 542.902Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 101ESAS FAALİYET GELİRLERİ543.003Yönetim Ücretleri10 -57.978Saklama Ücretleri10 -1.263Denetim Ücretleri10 -10.000Danışmanlık Ücretleri10 -15.220Kurul Ücretleri10 -523Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri10 -4Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -4.575ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-89.563ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)453.440NET DÖNEM KARI (ZARARI)453.440DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)453.440http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001753BIST