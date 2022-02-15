***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-398.757Net Dönem Karı (Zararı)-102.351NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-9.774Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -8.283Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 -1.342Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler11 -149İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-294.915Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler6 24.936İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler7 -319.851FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-407.040Alınan Faiz11 8.283FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI399.972Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 399.972YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.215NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.215DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 1.215Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 1.215Finansal Varlıklar7 321.342TOPLAM VARLIKLAR322.557YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 24.936TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)24.936TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)297.621Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 -102.351Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 399.972Katılma Payı İade Tutarı (-)10 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)297.621Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 8.283Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 149Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 1.342ESAS FAALİYET GELİRLERİ9.774Yönetim Ücretleri9 -1.266Saklama Ücretleri9 -45Denetim Ücretleri9 -10.000Danışmanlık Ücretleri9 -96.524Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri9 -784Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler9 -3.506ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-112.125ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-102.351NET DÖNEM KARI (ZARARI)-102.351DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-102.351http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001754BIST