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***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

15.02.2022 11:30
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-398.757
Net Dönem Karı (Zararı)
-102.351
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-9.774
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -8.283
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -1.342
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
11 -149
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-294.915
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 24.936
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7 -319.851
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-407.040
Alınan Faiz
11 8.283
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
399.972
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 399.972
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.215
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.215
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.215


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 1.215
Finansal Varlıklar
7 321.342
TOPLAM VARLIKLAR
322.557
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 24.936
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
24.936
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
297.621


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 -102.351
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 399.972
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
297.621


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 8.283
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 149
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 1.342
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
9.774
Yönetim Ücretleri
9 -1.266
Saklama Ücretleri
9 -45
Denetim Ücretleri
9 -10.000
Danışmanlık Ücretleri
9 -96.524
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9 -784
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
9 -3.506
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-112.125
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-102.351
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-102.351
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-102.351



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001754


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Frank 14,6926 14,7812 % 0,49  
Riyal 3,6213 3,6395 % 0,27  
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14:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.851 1.851 -21,02  
Altın Gr. 813 813 -4,86  
Cumhuriyet 5.404 5.486 9,00  
Tam 5.375 5.512 7,12  
Yarım 2.598 2.666 3,44  
Çeyrek 1.303 1.333 1,72  
Gümüş.Ons 23,22 23,25 -0,63  
Gümüş Gr. 10,22 10,24 -0,19  
B. Petrol 93,53 93,53 -2,95  
Seans Raporu 14:55
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