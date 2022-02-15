***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.119.993 -2.510.058Net Dönem Karı (Zararı)902.978 123.538NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-728.501 -163.759Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -735.347 -132.225Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler11 6.846 -31.534İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER210.169 -2.602.062Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler6 0 1.063Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler6 8.738 6.989İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler7 201.431 -2.610.114FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR384.646 -2.642.283Alınan Faiz11 735.347 132.225FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.751.419 3.116.749Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 38.361.055 6.455.959Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -40.112.474 -3.339.210YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-631.426 606.691NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-631.426 606.691DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 640.540 33.849DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 9.114 640.540Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 9.114 640.540Finansal Varlıklar7 3.671.327 3.879.604TOPLAM VARLIKLAR3.680.441 4.520.144YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6,4 15.727 6.989TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)15.727 6.989TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)3.664.714 4.513.155Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 4.513.155 1.272.868Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)902.978 123.538Katılma Payı İhraç Tutarı (+)38.361.055 6.455.959Katılma Payı İade Tutarı (-)-40.112.474 -3.339.210TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 3.664.714 4.513.155Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 735.347 132.225Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 266.517 -686Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 -6.846 31.534ESAS FAALİYET GELİRLERİ995.018 163.073Yönetim Ücretleri9 -63.830 -19.673Saklama Ücretleri9 -3.498 -1.725Denetim Ücretleri9 -7.220 -5.799Kurul Ücretleri9 -3.270 -2.408Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri9 -5.761 -1.908Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler9 -8.461 -8.022ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-92.040 -39.535ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)902.978 123.538NET DÖNEM KARI (ZARARI)902.978 123.538DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)902.978 123.538http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001755BIST