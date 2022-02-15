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***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

15.02.2022 11:30
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.119.993 -2.510.058
Net Dönem Karı (Zararı)
902.978 123.538
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-728.501 -163.759
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -735.347 -132.225
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
11 6.846 -31.534
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
210.169 -2.602.062
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6 0 1.063
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 8.738 6.989
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7 201.431 -2.610.114
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
384.646 -2.642.283
Alınan Faiz
11 735.347 132.225
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.751.419 3.116.749
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 38.361.055 6.455.959
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -40.112.474 -3.339.210
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-631.426 606.691
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-631.426 606.691
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 640.540 33.849
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 9.114 640.540


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 9.114 640.540
Finansal Varlıklar
7 3.671.327 3.879.604
TOPLAM VARLIKLAR
3.680.441 4.520.144
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6,4 15.727 6.989
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
15.727 6.989
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
3.664.714 4.513.155


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 4.513.155 1.272.868
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
902.978 123.538
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
38.361.055 6.455.959
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-40.112.474 -3.339.210
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 3.664.714 4.513.155


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 735.347 132.225
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 266.517 -686
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -6.846 31.534
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
995.018 163.073
Yönetim Ücretleri
9 -63.830 -19.673
Saklama Ücretleri
9 -3.498 -1.725
Denetim Ücretleri
9 -7.220 -5.799
Kurul Ücretleri
9 -3.270 -2.408
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9 -5.761 -1.908
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
9 -8.461 -8.022
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-92.040 -39.535
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
902.978 123.538
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
902.978 123.538
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
902.978 123.538



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001755


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Altın Ons 1.851 1.851 -21,02  
Altın Gr. 813 813 -4,86  
Cumhuriyet 5.404 5.486 9,00  
Tam 5.375 5.512 7,12  
Yarım 2.598 2.666 3,44  
Çeyrek 1.303 1.333 1,72  
Gümüş.Ons 23,22 23,25 -0,63  
Gümüş Gr. 10,22 10,24 -0,19  
B. Petrol 93,53 93,53 -2,95  
Seans Raporu 14:55
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